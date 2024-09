A breve distanza dall’avvio della distribuzione delle novità della One UI 6.1.1 per la serie Galaxy S24, Samsung propone aggiornamenti di diverso tipo per alcuni altri modelli: ci sono novità per Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy Tab A7 Lite. HONOR e Google non rimangono con le mani in mano e avviano il rollout di un nuovo update per gli smartphone HONOR 200 e HONOR 200 Pro e per il dongle Chromecast con Google TV. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy A55

Partiamo da Samsung, che sta distribuendo in Italia un nuovo aggiornamento per Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy A55 5G con le patch di sicurezza di settembre 2024. I nuovi firmware in arrivo sono rispettivamente F741BXXS1AXHD, F956BXXS1AXHD e A556BXXS4AXH4, e hanno in comune le più recenti correzioni di sicurezza.

Queste ultime sono state dettagliate qualche giorno fa attraverso il consueto bollettino: sono state integrate parecchie correzioni, che includono 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde. L’aggiornamento non sembra integrare ulteriori novità su nessuno dei tre modelli: per altri cambiamenti rilevanti dovremo aspettare la One UI 7.0 basata su Android 15: il programma beta dovrebbe partire entro questo mese sulla serie Galaxy S24, e la versione stabile richiederà alcune ulteriori settimane.

La distribuzione delle patch è attualmente in corso in Italia: per i due pieghevoli era partita qualche giorno fa negli Stati Uniti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy Tab A7 Lite

Samsung sta rilasciando altri due aggiornamenti per i suoi dispositivi: più in particolare, da un lato abbiamo Samsung Galaxy A52s 5G che accoglie un aggiornamento che non integra patch più recenti, dall’altro Samsung Galaxy Tab A7 Lite che riceve finalmente la One UI 6.1.

Galaxy A52s 5G ha ricevuto le patch di agosto 2024 circa un mese fa attraverso il firmware A528BXXS9GXG5, mentre in queste ore è in distribuzione il firmware A528BXXU9GXH1. Niente patch di settembre per lo smartphone di fascia media, ma solo miglioramenti di stabilità e affidabilità, uniti probabilmente a qualche bugfix non specificato.

Discorso diverso per Galaxy Tab A7 Lite, uno degli ultimi modelli compatibili a ricevere la One UI 6.1. Le novità sono tante, anche se ovviamente non comprendono le funzionalità Galaxy AI che hanno esordito lo scorso gennaio sulla serie Samsung Galaxy S24 e in seguito almeno in parte arrivate su diversi altri modelli recenti.

Abbiamo miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Il changelog con tutte le novità per Galaxy Tab A7 Lite: Personalizza il tuo Galaxy Nuove funzioni di modifica dello sfondo

Decora il tuo sfondo come più ti piace. Quando selezioni un’immagine da utilizzare come sfondo, ora puoi applicare cornici ed effetti. Personalizza gli avvisi della sveglia

Utilizza un’immagine, un video oppure un’emoji AR per creare le tue schermate di avviso personalizzate per ogni sveglia. Puoi perfino modificare il layout della posizione in cui appariranno le informazioni della sveglia sullo schermo. Più adesivi per personalizzare il tuo calendario

Ora puoi aggiungere fino a 2 adesivi per ogni data nel tuo calendario. Gli adesivi per gli eventi ora vengono mostrati di fianco al nome dell’evento nella visualizzazione Mese. Impostazioni del Calendario migliorate

Le impostazioni del Calendario sono state riorganizzate in modo da essere più intuitive. Puoi anche impostare i colori dello sfondo e le immagini per gli avvisi del calendario a schermo intero. Personalizza gli avvisi dei promemoria

Crea lo sfondo giusto per ognuno dei tuoi promemoria. Ora puoi impostare i colori e le immagini dello sfondo per gli avvisi dei promemoria a schermo intero. Fai di più con le categorie di promemoria

Ora puoi scegliere un’icona rappresentativa per ogni categoria di promemoria. Puoi anche aggiungere le categorie che usi più spesso nella parte superiore dell’elenco delle categorie. Accendi e spegni le modalità dalla schermata Home

Accendi e spegni le modalità più rapidamente di prima. Il nuovo widget Modalità ti consente di aggiungere le modalità direttamente alla tua schermata Home. Riordina le tue modalità

Ora puoi modificare l’ordine in cui vengono elencate le modalità nella scheda dedicata in Modalità e routine. Nuove condizioni per le routine

Ora puoi iniziare una routine impostando nuove condizioni: quando una sveglia di tua scelta inizia a suonare oppure quando Smart View si connette o disconnette. Connessione e condivisione Condivisioni con più dispositivi

Quick Share si è unito con Condivisione nelle vicinanze di Google. Oltre che con i dispositivi Galaxy, ora puoi condividere contenuti con altri dispositivi Android anche in assenza di connessione Internet. Sincronizza i gruppi di schede Internet con altri dispositivi

Riprendi facilmente da dove hai lasciato durante la tua ultima sessione di navigazione, indipendentemente dal dispositivo che stavi utilizzando. I gruppi di schede che crei su un dispositivo appariranno in Internet Samsung sugli altri dispositivi Galaxy che hanno eseguito l’accesso al tuo Samsung account. Ulteriori miglioramenti Ulteriori informazioni nel widget Meteo

Il widget Meteo ti comunicherà quando sono previsti forti temporali, neve o altre precipitazioni nella tua area. Inserimento vocale con tastiera attiva

La tastiera ora resta visibile quando usi l’inserimento vocale, così potrai facilmente ritornare a scrivere quando ti servirà. Tocca il pulsante del microfono nella parte bassa dello schermo per inserire il testo utilizzando la tua voce in qualsiasi momento mentre utilizzi la tastiera. Apri tutte le applicazioni ridotte a icona insieme

Un nuovo pulsante ti consente di riaprire tutte le applicazioni ridotte a icona in una volta quando hai più di una finestra popup ridotta a icona. Suggerimenti di ricerca Google nel Finder

Quando effettui una ricerca utilizzando il Finder, ottieni anche suggerimenti di ricerche web da Google. Altri modi per proteggere la tua batteria

Scegli tra 3 diverse opzioni di protezione per estendere la durata della tua batteria. La Protezione base mantiene la tua carica tra il 95% e il 100%. La Protezione adattiva mette in pausa la ricarica mentre dormi e finisce la ricarica poco prima del tuo risveglio. Impostando la Protezione massima puoi scegliere di limitare la ricarica all’80%. Ricerca nella Galleria migliorata

La schermata di ricerca è stata riprogettata per facilitarne l’utilizzo. I risultati ora vengono classificati in base alla tipologia, come persone, luoghi, album o storie.

Il firmware in distribuzione è il T220XXU8EXH2, che richiede un download di circa 1,3 GB.

Novità aggiornamenti HONOR 200 e HONOR 200 Pro

HONOR ha annunciato oggi di aver avviato il rollout di un nuovo corposo aggiornamento per HONOR 200 e HONOR 200 Pro. Le novità di MagicOS 8.0.0.162 includono funzionalità di intelligenza artificiale, miglioramenti alle prestazioni e passi avanti lato sicurezza.

Più nello specifico, le novità sono le seguenti:

integrate le patch di sicurezza di settembre 2024;

AI Eraser: basato sull’IA generativa avanzata di Google Cloud, la funzione consente di rimuovere facilmente oggetti, testo o elementi indesiderati dalle foto, e di riempire il “buco” in modo realistico;

Face-to-Face Translation: fornisce la traduzione in tempo reale per più lingue, supportando sia l’input vocale sia quello testuale. La funzionalità è ideale per i viaggiatori e gli studenti di lingue;

Magic Portal supporta ora una maggiore quantità di app di terze parti;

migliorata la sicurezza del sistema: ora è richiesta l’autenticazione dell’utente per passare dalla modalità USB “Solo ricarica” a quella di trasferimento dati;

gli utenti possono ora salvare combinazioni di app con schermo diviso come icone della schermata iniziale, in modo da accedervi rapidamente;

il layout del pannello delle notifiche è stato ottimizzato, rendendo l’interfaccia più snella e visivamente accattivante;

migliorate le prestazioni del sistema e la fluidità in alcuni scenari;

migliorata l’efficienza energetica in alcuni scenari.

L’aggiornamento richiede un download di circa 1,3 GB e dovrebbe arrivare a livello globale nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Chromecast con Google TV

Chiudiamo con l’aggiornamento per Chromecast con Google TV, il dongle della casa di Mountain View pensato per lo streaming e l’intrattenimento. In rollout c’è la versione STTE.240615.007, che integra le patch di sicurezza di luglio 2024 e che richiede un download di quasi 150 MB.

Per il momento ci dobbiamo accontentare. Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare un importante aggiornamento che integrerà Android 14 e altre novità, come la possibilità di sfruttare Chromecast con Google TV come hub per i dispositivi Matter.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip6, Z Fold6, A55, A52s 5G, Tab A7 Lite, HONOR 200, HONOR 200 Pro e Chromecast con Google TV

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy A55, Galaxy A52s 5G e Galaxy Tab A7 Lite potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch. Il sistema dovrebbe già segnalarvi l’arrivo dell’update, ma in caso contrario non vi resta che riprovare tra qualche ora.

Discorso diverso per HONOR 200 e HONOR 200 Pro, che hanno iniziato a ricevere l’update a partire dall’India: per controllarne l’arrivo potete fare un salto nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su Chromecast con Google TV potete invece passare attraverso il percorso “Impostazioni -> Sistema -> Informazioni -> Aggiornamento di sistema“.