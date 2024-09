Mentre Samsung ha avviato la distribuzione delle novità della One UI 6.1.1 sulla serie Galaxy S24, sono in arrivo ulteriori aggiornamenti per Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, i modelli che hanno portato al debutto tale versione. Non solo Samsung però, perché ci sono novità in arrivo per Nothing Phone (2) e OnePlus Pad 2: andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6

A poca distanza dal loro primo aggiornamento software, Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 accolgono un ulteriore update: questa volta sono in distribuzione le patch di sicurezza di settembre 2024 a partire dagli Stati Uniti, attraverso i firmware F741USQS1AXHC e F956USQS1AXHB. In entrambi i casi sono richiesti più di 400 MB di download.

Giusto qualche ora fa il produttore sud-coreano ha diffuso attraverso il suo consueto bollettino i dettagli delle nuove patch: sono state integrate parecchie correzioni, che includono 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde.

L’aggiornamento non sembra integrare ulteriori novità. Per altri grossi cambiamenti dovremo probabilmente aspettare la One UI 7.0 basata su Android 15: il programma beta dovrebbe arrivare entro questo mese, e la versione stabile richiederà alcune settimane. La nuova release è stata appena lanciata in versione AOSP e arriverà sui Google Pixel durante il mese di ottobre.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2)

Aggiornamento in distribuzione per Nothing Phone (2): il nuovo firmware richiede un download di quasi 700 MB e include diverse novità, tra le quali spiccano le patch di sicurezza di settembre 2024. Non si tratta ancora di Nothing OS 3.0, le cui novità sono spuntate in modo dettagliato questa mattina, ma abbiamo comunque diversi cambiamenti.

L’azienda londinese ha rilasciato il changelog completo con tutte le novità di Nothing OS 2.6 240828-1751:

scorri verso il basso le notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up;

attiva la vibrazione per le app di terze parti durante le chiamate;

i widget per batteria e pedometro possono essere mostrati nella schermata di blocco e in quella Always On Display;

introdotto News Reporter Widget, con notizie quotidiane lette ad alta voce dal CFO di Nothing (funzione in beta e basata sull’IA generativa);

volume della suoneria perfezionato per le chiamate in arrivo;

migliorata la velocità di attivazione/disattivazione del toggle per il Bluetooth nei Quick Settings;

il tile del Bluetooth mostra ora le informazioni corrette sulle cuffie;

integrate le patch di sicurezza di settembre 2024;

ottimizzata la visualizzazione dell’anteprima dello sfondo;

risolto un problema che impediva di effettuare chiamate su reti specifiche;

risolto un problema con le chiamate al 112;

risolto un problema con il quale il widget media player non riproduceva la musica passando dall’ospite all’utente principale;

ottimizzata l’interfaccia della schermata Always On Display;

le informazioni all’interno dei dettagli delle foto sono ora corrette;

risolti i problemi di visualizzazione dello slider di scorrimento dello zoom durante le riprese video;

risolti problemi di stabilità del sistema.

Novità aggiornamento OnePlus Pad 2

Chiudiamo con l’aggiornamento in distribuzione per OnePlus Pad 2. Il tablet Android sta accogliendo in queste ore OxygenOS 14.1.0.402 a livello globale. Le novità sono elencate all’interno del changelog ufficiale:

risolto un problema con gli effetti di animazione di transizione quando il pannello Impostazioni rapide viene aperto o chiuso;

risolto un problema che poteva far apparire rossastro o sfocato lo schermo in modalità Protezione occhi;

risolto un problema che poteva causare l’impossibilità di sbloccare le app bloccate con una password di 4-16 cifre o password alfanumerica;

risolto un problema che potete causare l’impossibilità di utilizzare lo sblocco con il volto e ricevere una richiesta di blocco di sicurezza se il dispositivo era rimasto bloccato per meno di 24 ore;

risolto un problema di visualizzazione che poteva verificarsi quando si tentava di aggiungere un nuovo dispositivo in Multi-Screen Connect;

risolto un problema con il quale risultava impossibile scorrere tra le foto;

aggiornati gli effetti sonori per una migliore esperienza di riproduzione audio e video;

aggiunta l’app AI Studio, che offre servizi di generazione delle immagini;

migliorata l’esperienza del controllo touch per il touchpad della tastiera.

Come sempre la distribuzione avviene in modo graduale, quindi non preoccupatevi se ancora non avete ricevuto l’aggiornamento.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Nothing Phone (2) e OnePlus Pad 2

Per verificare l’arrivo via OTA degli aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche collegare lo smartphone pieghevole al PC e passare da Smart Switch per il download e l’installazione. Su Nothing Phone (2) potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre su OnePlus Pad 2 potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

In caso di esito negativo non dovete fare altro che attendere qualche ora o qualche giorno per poi riprovare.