Mentre l’attenzione di buona parte dei fan dell’azienda cinese è rivolta al prossimo Xiaomi 15 Ultra, smartphone di cui abbiamo già visto diverse indiscrezioni, sul finire del mese scorso è emersa un’interessante informazione riguardante un inedito smartphone dell’azienda.

Ci riferiamo al dispositivo con nome in codice Zhuque che, stando a quanto emerso, potrebbe essere il primo smartphone senza pulsanti fisici del brand; tuttavia nelle ultime ore sono apparse in rete alcune immagini raffiguranti quello che, a conti fatti, sarebbe il primo esperimento di Xiaomi nello sviluppo di uno smartphone senza pulsanti fisici.

Scopriamo insieme un inedito prototipo sviluppato dall’azienda qualche tempo fa, progetto in seguito abbandonato e che non ha mai visto la luce.

Ecco il primo vero smartphone senza pulsanti fisici di Xiaomi

Il settore degli smartphone negli ultimi anni non ha riservato particolari sorprese agli utenti, i vari produttori faticano ad innovare rispetto a qualche anno fa, concentrandosi principalmente sulle specifiche tecniche dei dispositivi per attrarre a sé gli utenti; anche gli smartphone pieghevoli, che potremmo considerare come l’ultima grande novità del settore, hanno ormai quasi esaurito il loro fascino agli occhi di molti.

Sono diversi gli utenti che attendono con ansia qualche novità degna di nota per i dispositivi che quotidianamente ci accompagnano e, la notizia menzionata in apertura riguardante un presunto smartphone senza pulsanti fisici in sviluppo da parte di Xiaomi, ha sicuramente destato l’interesse di molti.

A quanto pare però, secondo quanto emerso sul forum cinese CoolAPK e su Telegram, l’azienda cinese non sarebbe nuova a questa tipologia di dispositivi: sembra infatti che circa un anno e mezzo fa Xiaomi avesse già pronto un prototipo di smartphone senza pulsanti fisici, salvo poi abbandonare il progetto e conseguentemente il relativo lancio.

I colleghi di gizmochina sono riusciti ad individuare quello che dovrebbe essere il nome modello del prototipo in questione, appartenente alla famiglia Xiaomi MIX, ovvero “Wangshu“; per quanto le informazioni diffuse non ci dicano praticamente nulla su come l’azienda avesse gestito, nell’utilizzo quotidiano e nell’esperienza utente, la totale assenza di pulsanti fisici, abbiamo comunque qualche informazione circa le specifiche tecniche dello smartphone.

Secondo quanto condiviso il dispositivo in questione era mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, aveva un display LTPO con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento da 120 Hz e una fotocamera sotto lo schermo; tra le caratteristiche più interessanti troviamo un modulo batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica cablata da 200W e wireless da 50W.

Insomma, anche se il dispositivo in questione non ha mai visto la luce, ha sicuramente permesso a Xiaomi di imparare molto ed è lecito presumere che l’azienda farà tesoro di tutto ciò che è emerso dallo sviluppo del prototipo in questione per dare vita al suo primo smartphone senza pulsanti fisici che potrebbe essere ufficializzato nel corso del prossimo anno. Non ci resta che attendere per saperne di più.