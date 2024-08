Nel corso degli ultimi anni, una delle principali novità in ambito smartphone è stata indubbiamente rappresentata dai dispositivi pieghevoli, che hanno progressivamente acquisito una fetta sempre più consistente di mercato, arrivando fino ai più recenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6. La prossima grande novità del settore potrebbe però essere portata da Xiaomi, che stando a quanto riportato dall’informatore chunvn8888 lancerà il primo smartphone senza pulsanti nel corso del 2025: scopriamo tutti i dettagli di questa interessante indiscrezione.

Come sarà il primo smartphone senza pulsanti di Xiaomi

“Zhuque“: sarebbe infatti questo il nome in codice del probabile smartphone di Xiaomi senza pulsanti fisici, garantendo così un’esperienza totalmente basata sul display touch-screen del dispositivo. Non sappiamo al momento come verrà effettivamente gestita l’assenza totale di pulsanti fisici: è ragionevole pensare che la compagnia si avvarrà di una combinazione di gestures, comandi vocali e quant’altro per la sua corretta implementazione nell’esperienza d’uso quotidiana.

Le novità non finirebbero qui, dal momento che un’altra caratteristica interessante di Zhuque sarebbe rappresentata dalla fotocamera sotto il display, una particolare tecnologia implementata nel corso degli ultimi anni all’interno di alcuni specifici modelli di smartphone, realizzati da compagnie come Samsung e ZTE.

Sotto il cofano, Zhuque potrebbe verosimilmente montare il nuovissimo chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, che verrà tra l’altro implementato all’interno di Xiaomi 15S Pro, il quale vedrà analogamente la luce verso la metà del 2025. Non conosciamo al momento le specifiche tecniche relative alla fotocamera e al display del dispositivo, che verranno senz’altro svelate da qui ai prossimi mesi.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da un comunicato ufficiale da parte della compagnia. È ormai indubbio che la compagnia stia attualmente investendo grandi risorse nella ricerca per l’implementazione di nuove funzionalità, tra la realizzazione di un chip proprietario, dispositivi a doppia piega e senza pulsanti, come nel caso specifico di Zhuque. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante i prossimi mesi.