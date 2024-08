Xiaomi utilizza da anni chipset di Qualcomm, MediaTek e Unisoc per i suoi smartphone Android. All’inizio di quest’anno si vociferava che Xiaomi e Unisoc si erano accordate per sviluppare congiuntamente un chipset da 4 nm e ora è emerso qualcosa di nuovo in merito.

Secondo quanto riferito su X dal noto informatore Yogesh Brar, la collaborazione tra le due aziende cinesi sta andando a gonfie vele e il primo chip verrebbe svelato nel primo semestre del 2025.

Xiaomi lancerebbe un chipset a 4 nm nella prima metà del 2025

Il leaker afferma che il SoC verrà fabbricato sul nodo N4P a 4 nm di TSMC e aggiunge che sarà dotato di un modem 5G sviluppato da Unisoc. Stando a quanto si legge nel post, il chipset offrirà prestazioni a livello dello Snapdragon 8 Gen 1 che era il SoC di punta di Qualcomm nel 2021 e nel 2022.

Nel 2017 Xiaomi ha lanciato il suo smartphone Mi 5C con il chipset Surge S1 sviluppato internamente. Il SoC di fascia media era stato realizzato con un processo a 28 nm e presentava 8 core Cortex A53, metà dei quali con clock a 2,2 GHz, mentre i restanti veleggiavano a 1,4 GHz, insieme alla GPU Mali-T860.

Riuscire a sviluppare chipset competitivi non è una sfida da poco. Recentemente è emerso che le prestazioni del chip Tensor G4 di Google utilizzato nella nuova gamma Pixel 9 ha ottenuto punteggi deludenti su AnTuTu e Geekbench.