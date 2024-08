Tenendo conto del lancio di Xiaomi 13T e 13T Pro, avvenuto a fine settembre dello scorso anno, è più che logico pensare che la presentazione dei loro successori sia ormai imminente. A testimonianza di ciò, nelle scorse ore sono trapelate alcune interessanti informazioni su specifiche tecniche e prezzi per quanto concerne 14T e 14T Pro.

Secondo il leak, entrambi gli smartphone sembrano dotati di un display AMOLED da 6,67 pollici a 144 Hz con risoluzione da 1220 x 2712 pixel e luminosità di picco di 4.000 nit. 14T dovrebbe vantare una fotocamera principale da 1/1,56″ con sensore IMX906 di Sony, un teleobiettivo da 50 MP (con zoom ottico 2,6x e zoom ottico equivalente 4x) e un ultrawide da 12 MP con campo visivo da 120 gradi.

Riguardo 14T Pro i rumors parlando di una fotocamera principale più grande, ovvero 1/1,31″. Altra sostanziale differenza rispetto al modello base dovrebbe essere la presenza del sensore Light Fusion 900 con zoom ottico equivalente 2x.

Xiaomi 14T e 14T Pro: dimensioni, colori e prezzo

Altra specifica tecnica rilevante emersa è quella che concerne il chipset, con 14T che dovrebbe essere alimentato da un MediaTek Dimensity 8300-Ultra, mentre il T14 Pro dovrebbe vantare un Dimensity 9300+. Per questione di tempistiche, è dunque improbabile che Xiaomi opti per il Dimensity 9400, anche perché tale processore dovrebbe essere disponibile sul mercato tra l’inizio e la metà ottobre. Non sono state rivelate particolari informazioni riguardo configurazioni multiple relative a RAM e spazio di archiviazione.

La fuga di notizie ha fatto emergere dati interessanti come peso e dimensioni dei telefoni. Per 14T si parla di un dispositivo da 160,5 x 75,1 x 7,8 mm con un peso di 195 g. 14T Pro dovrebbe presentarsi con dimensioni pari a 160,4 x 75,1 x 8,39 mm e un peso di 209 g. Entrambi gli smartphone dovrebbero essere proposti sul mercato con tre diverse colorazioni, ovvero Titanium Black, Titanium Grey e Titanium Blue.

Infine tra i dati trapelati figurano anche i potenziali prezzi per il mercato UE. Xiaomi 14T con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare 649 euro, mentre per 14T Pro (con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione) si parla di 899 euro.