Torniamo ad occuparci di Xiaomi 15 Ultra, uno degli smartphone più interessanti tra quelli che saranno lanciati nel corso dei prossimi mesi.

L’occasione giusta ci è fornita da un nuovo report che si sofferma in particolare su quello che dovrebbe essere il comparto fotografico dello smartphone di Xiaomi, che potrebbe andare a migliorare le prestazioni già elevate offerte dal suo predecessore.

I presunti miglioramenti della fotocamera di Xiaomi 15 Ultra

Stando alle indiscrezioni, la novità più importante dovrebbe essere rappresentata da una nuova versione del sensore Sony LYT-900, capace di garantire notevoli miglioramenti in particolare negli scatti in condizioni di luce difficili, ossia una situazione nella quale già Xiaomi 14 Ultra è in grado di offrire risultati degni di nota.

Ed ancora, il nuovo smartphone di Xiaomi dovrebbe poter contare su una modalità video 4K Cinematic, superando così una delle limitazioni del suo predecessore.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e alle sue capacità di processare le immagini, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe garantire agli utenti un notevole miglioramento pure per i video in slow-motion.

Sempre secondo le indiscrezioni, il nuovo smartphone di punta del colosso cinese potrà vantare un tasto per lo zoom 10x mentre dovrebbe essere mantenuta la configurazione a doppio zoom (3x e 5x). Probabilmente lo zoom 10x sarà ottenuto sfruttando le potenzialità del nuovo teleobiettivo da 200 megapixel.

Novità, infine, anche per quanto riguarda la fotocamera frontale, che dovrebbe poter fare affidamento su un nuovo sensore da 50 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi 15 Ultra non dovrebbero mancare un display curvato su tutti e quattro i lati e con risoluzione 2K, una batteria più grande e un design premium con finiture in pelle o in ceramica.

Xiaomi 15 Ultra dovrebbe essere lanciato in Cina tra la fine del 2024 e linizio del 2025 mentre per i mercati europei bisognerà avere pazienza per qualche mese in più.