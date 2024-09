Samsung non ha un attimo di tregua: mentre gli utenti italiani ed europei stanno aspettando l’avvio della distribuzione delle novità della One UI 6.1.1 sulla serie Galaxy S24, e lo sviluppo della One UI 7.0 si avvicina sempre di più al debutto della fase beta, il produttore sta proseguendo con i test dei firmware futuri. Sui server sono spuntati nuovi firmware in vista del debutto della serie Galaxy S25, che avverrà con One UI 7.1 tra qualche mese.

Nuovi test della One UI 7.1 per i Samsung Galaxy S25

A distanza di poche settimane dall’arrivo di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 con One UI 6.1.1, Samsung ha iniziato il rollout delle nuove funzionalità di quest’ultima per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra: come abbiamo visto la distribuzione partirà da noi lunedì 9 settembre. Al contempo, il produttore è al lavoro sulla One UI 7.0 basata su Android 15, che potrebbe arrivare in beta durante questo mese di settembre con tante novità e miglioramenti, sia dal punto di vista estetico sia lato animazioni e prestazioni.

Con il mese di settembre siamo entrati nell’ultima parte dell’anno, e non manca poi molto al periodo che Samsung solitamente riserva al lancio della nuova serie Galaxy S: anche nel 2025 il produttore proporrà tre modelli, probabilmente denominati Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ed è normale che gli sviluppatori della casa di Seoul siano già al lavoro sui firmware per i prossimi flagship.

Come abbiamo visto, Samsung è già impegnata con la One UI 7.1, che farà il suo esordio nel primo trimestre 2025 sulla serie Galaxy S25. In queste ore all’interno dei server di Samsung sono spuntati ulteriori firmware di test della One UI 7.1, come fatto notare da @erenylmaz075 su X. Si tratta delle versioni:

S931USQU0AXI2/S931UOYN0AXI2/S931USQU0AXI2 – Samsung Galaxy S25

S936USQU0AXI2/S936UOYN0AXI2/S936USQU0AXI2 – Samsung Galaxy S25+

S938USQU0AXI2/S938UOYN0AXI2/S938USQU0AXI2 – Samsung Galaxy S25 Ultra

Per il momento parliamo di firmware dedicati al mercato statunitense e non sembra esserci traccia di versioni EUX, ma la distinzione risulta abbastanza irrilevante per ora. In base a quanto sappiamo, l’intera nuova gamma di punta di Samsung potrebbe disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, dettaglio che potrebbe comportare un piccolo incremento di prezzo rispetto ai modelli di quest’anno.

La presentazione della serie Samsung Galaxy S25 non avverrà prima del mese di gennaio 2025, di conseguenza gli sviluppatori hanno ancora tempo per affinare i firmware e la One UI 7.1. Sicuramente quest’ultima potrà contare su qualche funzionalità aggiuntiva rispetto alla One UI 7.0, attesa in versione stabile entro l’autunno. Google ha appena rilasciato la versione AOSP di Android 15 e dovrebbe aggiornare i suoi Pixel il mese prossimo, e la One UI 7.0 potrebbe essere lanciata in beta entro pochi giorni.