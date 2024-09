Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25 ma in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano continuano a susseguirsi senza sosta.

E così nelle scorse ore è arrivato l’ennesimo contributo dedicato a chi desidera scoprire cosa Samsung abbia in serbo per i suoi fan con la nuova serie di punta dell’azienda, il cui lancio dovrebbe essere in programma per le prime settimane del 2025.

Un’importante novità per la CPU della serie Samsung Galaxy S25

Nelle scorse ore dalla Corea del Sud è arrivato un nuovo report secondo cui il produttore avrebbe deciso di cambiare strategia rispetto alla serie Samsung Galaxy S24 per quanto riguarda il processore, puntando su Qualcomm per tutta la gamma.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ad alte prestazioni, probabilmente in una versione leggermente personalizzata, ad animare Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

In sostanza, niente dualismo tra CPU Qualcomm ed Exynos (a seconda del modello e del mercato di destinazione) ma una soluzione unica e che, almeno sulla carta, dovrebbe essere in grado di garantire prestazioni da primo della classe, evitando eventuali malumori tra gli utenti che altrimenti avrebbero dovuto “accontentarsi” di una versione con il processore realizzato da Samsung.

Alla base di tale decisione di Samsung vi sarebbe la volontà dell’azienda di offrire smartphone che siano capaci di competere senza alcun problema con quelli della concorrenza, gamma iPhone in primis, anche dal punto di vista delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ossia quello che probabilmente sarà il vero “campo di battaglia” per i prossimi anni.

Per quanto riguarda la nuova CPU di fascia alta Samsung Exynos, sempre secondo le indiscrezioni dovrebbe essere utilizzata in un telefono pieghevole che sarà rilasciato nella seconda metà del prossimo anno. Staremo a vedere.