Manca ormai sempre meno all’uscita dell’aggiornamento One UI 6.1.1, ma nel frattempo Samsung sarebbe già al lavoro sull’aggiornamento One UI 7 del suo sistema operativo, che sarà presumibilmente rilasciato entro la fine dell’anno corrente. Non è finita qui, dal momento che Samsung starebbe sorprendentemente già lavorando a One UI 7.1, che vedrà invece la luce nei primi mesi del 2025, in concomitanza con l’uscita di Samsung Galaxy S25, il suo prossimo smartphone top di gamma, assieme ad altri (probabili) dispositivi a doppia piega o arrotolabili: scopriamo insieme tutti i rumor nel dettaglio.

One UI 7.1: avvistata la nuova versione per Samsung Galaxy S25

La nuova versione One UI 7.1 sarebbe stata avvistata in particolare all’interno dei server di Samsung, risultando riservata al nuovo modello Samsung Galaxy S25 Ultra, con numero seriale SM-S938U. Ricordiamo infatti che ogni nuovo modello appartenente alla serie S di Samsung Galaxy esce puntualmente ogni anno con la numerazione “x.1” di One UI. In questo caso possiamo presumere che One UI 7.1 sarà verosimilmente basata sul sistema operativo Android 15.

Non conosciamo al momento ulteriori dettagli relativi a questa nuova versione di One UI, ma è più che certo che porterà con sé nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Samsung, Galaxy AI, seguendo le orme di quanto visto fino ad oggi con i dispositivi di quest’anno.

Entrando nel merito di Samsung Galaxy S25, il nuovo top di gamma potrebbe montare verosimilmente un processore Snapdragon 8 Gen 4 o Exynos 2500, garantendo dunque una maggior potenza di calcolo per le prossime funzionalità di intelligenza artificiale. Secondo alcune voci di corridoio, la nuova serie Samsung Galaxy S25 presenterà i bordi arrotondati per tutti e tre i modelli, andando a includere rispettivamente Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra. Il comparto fotocamere potrebbe ospitare una fotocamera principale posteriore da 200 megapixel, un sensore ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel, con zoom ottico 3x / 5x e stabilizzazione ottica dell’immagine.

I futuri dispositivi arrotolabili e a doppia piega di Samsung

Nel corso degli anni, i dispositivi pieghevoli stanno assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno della lineup di tutte le principali compagnie produttrici. Proprio Samsung a tal proposito potrebbe portare con sé delle importanti novità in futuro: diverse fonti suggeriscono infatti che la compagnia coreana starebbe attualmente lavorando a dispositivi con diversi form-factor, andando a includere rispettivamente smartphone e tablet a doppia piega e arrotolabili.

La compagnia avrebbe già ricevuto l’approvazione del brevetto relativo ai display a doppia piega e arrotolabili nel corso dei primi mesi di quest’anno. A confermare l’indiscrezione sarebbe stato Chung Yi, vicepresidente di Samsung Display, che in occasione dell’evento IMID 2024 avrebbe evidenziato le intenzioni future della compagnia. Proprio durante quest’ultimo evento, la stessa compagnia ha presentato un display micro-LED elastico, in grado di allungarsi per un quarto della sua lunghezza, con caratteristiche del tutto inedite rispetto a quanto visto finora sul mercato. L’intenzione di Samsung è di portare, in futuro, display con ampie diagonali e che siano al contempo facilmente trasportabili da parte degli utenti che ne faranno uso.

Samsung non è di certo l’unica compagnia che sta attualmente lavorando a simili tecnologie: diverse aziende produttrici del calibro di OPPO, Xiaomi e Huawei avrebbero recentemente mostrato particolare interesse nei confronti di questo nuovo segmento di dispositivi pieghevoli: nel caso specifico di Huawei, la compagnia si starebbe già preparando al lancio del suo primo dispositivo a doppia piega, previsto per il mese di settembre.

Come accaduto per i primi dispositivi pieghevoli, almeno in un primo momento si tratterà indiscutibilmente di prodotti dal costo elevato: secondo alcune fonti, infatti, il costo del prototipo a doppia piega di Huawei si aggirerebbe intorno ai 4900 dollari.

Chiaramente al momento parliamo di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) con il rilascio di comunicati ufficiali da parte della compagnia. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Samsung nel corso dei prossimi mesi o anni a venire. Non