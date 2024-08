Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6 si aggiornano e lo fanno per la prima volta dal loro arrivo sul mercato. I due smartphone pieghevoli lanciati durante il Galaxy Unpacked di inizio luglio stanno iniziando ad accogliere un update: andiamo a scoprire quali sono le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6

In queste ore sono in distribuzione diversi aggiornamenti in casa Samsung: nel primo pomeriggio vi abbiamo segnalato l’arrivo di novità per cinque smartphone del produttore, ma i cambiamenti non sono finiti qui. Le patch di sicurezza di agosto 2024 sono infatti in rollout su Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 a partire dalla Corea del Sud con i firmware F741NKSU1AXH7 e F956NKSU1AXH7.

Per i due smartphone pieghevoli si tratta di fatto del primo aggiornamento software dal debutto avvenuto il mese scorso con l’evento di Parigi, anche se le novità non sembrano particolarmente numerose. Del resto Z Flip6 e Z Fold6 sono già arrivati con l’ultimissima versione della One UI, ossia la 6.1.1, le cui novità sono attese su tanti altri modelli della casa di Seoul nelle prossime settimane.

Le patch di sicurezza di agosto 2024 includono poco meno di 50 correzioni tra vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e vulnerabilità specifiche per i dispositivi del produttore (per approfondimenti c’è sempre il bollettino di Samsung). Tra le novità dell’update viene menzionato anche il miglioramento del riconoscimento del palmo per gli scatti fotografici. Per il resto, basandoci sul changelog, troviamo solo bugfix non specificati e miglioramenti generici di stabilità.

Per maggiori novità sarà necessario attendere la One UI 7.0 basata su Android 15, che si prospetta particolarmente ricca di cambiamenti e miglioramenti.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6

L’update viene per ora segnalato come in distribuzione in Corea del Sud, ma non dovrebbe volerci troppo per vederlo a livello globale e in Italia. Per controllare l’arrivo via OTA del nuovo aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy Z Flip6 o Galaxy Z Fold6 potete semplicemente passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se ne avete la possibilità, potete eventualmente provare con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone pieghevole al PC.

Se non possedete un Galaxy Z Flip6 o un Galaxy Z Fold6 e volete “rimediare”, vi ricordiamo che proprio in questi giorni è attiva una promozione che offre in regalo un Samsung Galaxy Book4 agli acquirenti.