Buone notizie per i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24: finalmente il team di sviluppatori del colosso coreano ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su tali device l’interfaccia One UI 6.1.1.

Ebbene sì, per gli utenti Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra è arrivato il momento di provare l’interfaccia lanciata dal produttore con gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

È tempo di aggiornamenti per la serie Samsung Galaxy S24

Questi sono i primi smartphone di Samsung a ricevere l’aggiornamento a One UI 6.1.1, che al momento è disponibile soltanto per i modelli commercializzati in Corea del Sud.

Stando a quanto è stato reso noto dal popolare leaker Tarun Vats su X, l’update porta il software alla build S928NKSU3AXH7 / S928NOKR3AXH7 / S928NKSU3AXH9.

L’interfaccia One UI 6.1.1 porta con sé diverse interessanti novità, a partire dalle nuove funzionalità del pacchetto Galaxy AI. Tra quelle segnalate dal colosso coreano con il changelog ufficiale vi sono la possibilità di trasformare semplici schizzi in vere e proprie opere d’arte grazie all’intelligenza artificiale, un sistema di completamento automatico delle frasi (è sufficiente digitare una parola chiave), la traduzione in tempo reale in più applicazioni (come WhatsApp e Google Meet), la possibilità di tradurre le pagine sul Web e trasformare il testo in immagini, la possibilità di registrare note vocali e trasformarle direttamente in testo (anche con la visualizzazione di un riassunto), gli sfondi che cambiano a seconda dell’orario e delle condizioni meteo, il riconoscimento automatico della lingua durante l’ascolto delle registrazioni vocali.

Al momento non vi sono informazioni su quando l’aggiornamento che porta One UI 6.1.1 sarà rilasciato anche per i Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra commercializzati in Europa ma l’attesa non dovrebbe protrarsi a lungo.