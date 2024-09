L’attenzione verso gli aggiornamenti software previsti per un device è elevata perché permette agli utenti di sapere fino a quando quel dispositivo potrà essere utilizzato con le funzionalità più recenti e le patch di sicurezza più efficienti. Se per gli smartphone il trend è quello di prevedere 7 anni di update, così come fatto da Google con la serie Pixel e da Samsung con i Galaxy S24, per i nuovi Pixel Watch 3 Google ha confermato (3 anni sono stati previsti anche per il primo Pixel Watch e il Pixel Watch 2) che garantirà il rilascio di aggiornamenti software fino a ottobre 2027. Sì, ottobre, nonostante il nuovo Pixel Watch 3 sia stato presentato a settembre.

Gli aggiornamenti previsti per Pixel Watch 3 e Wear OS 5

Per Wear OS Google non distingue tra “aggiornamenti della versione Android” e “aggiornamento di sicurezza” e l’indicazione è una più generica “aggiornamenti software garantiti” che contempla gli aggiornamenti di sicurezza e potrebbe includere anche rilasci di nuove funzionalità e altri aggiornamenti software.

Inoltre considerando che Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3 utilizzano lo stesso chipset, anche Pixel Watch 2 è pronto per ricevere Wear OS 5. La speranza è inoltre che la nuova versione del sistema operativo arrivi anche sul primo modello.

Wear OS 5 è basato su Android 14 e introduce un nuovo launcher per le app che prevede una griglia più densa (è possibile scegliere comunque la visualizzazione a elenco), API per il rilevamento degli screenshot e la nuova versione di Watch Face Format che prevede diverse novità. Tra queste le configurazioni preimpostate per il quadrante dell’orologio che è possibile consultare nelle app companion, il tipo di complicazione dei progressi degli obiettivi e degli elementi ponderati, le condizioni meteo attuali e le previsione per le ore e i giorni successivi e una fonte di dati per il sistema per il rilevamento della frequenza cardiaca.

È inoltre presente uno switcher per l’output multimediale (o interfaccia utente di sistema) che permette agli utenti di scegliere su quale dispositivo riprodurre i contenuti multimediali e di visualizzare le relative informazioni sul contenuto in riproduzione.

Per quel che riguarda le informazioni sulla salute Wear OS 5 introduce metriche più dettagliate come quelle legate alla quantità di tempo che il piede è a contatto con il suolo durante ogni singolo passo, quella che misura la distanza percorsa da un singolo passo, la distanza percorsa a ogni passo dal baricentro verso l’alto e verso il basso e l’oscillazione verticale in rapporto alla lunghezza del passo. Infine con Wear OS 5 Health Services supporta i cosiddetti obiettivi debounces con i quali migliorare l’esperienza utente per coloro che durante l’allenamento vogliono mantenere una soglia o un intervallo specifico.