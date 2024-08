La comodità di avere al polso uno smartwatch è data anche e soprattutto dal numero di funzioni e informazioni accessibili. Gli smartwatch con Wear OS consentono di personalizzare diversi widget alla schermata iniziale e quella delle previsioni meteo è una delle più diffuse. Ora Big G ha previsto un aggiornamento che aumenta e migliora le informazioni di Meteo Googl.

Il nuovo riquadro di Meteo Google per Wear OS

Chi ha già ricevuto l’aggiornamento ha notata come sia cambiata l’interfaccia utente di Meteo Google. La versione precedente, infatti, prevedeva solamente le condizioni meteo attuali mentre la nuova interfaccia aggiunge anche le informazioni sulle previsioni delle quattro ore successive. Nella schermata mancano informazioni come l’intensità dei raggi solari (indice UV) ma questa informazione è accessibile toccando il riquadro delle previsioni e accedendo all’applicazione completa.

Qui oltre alle previsioni meteo attuali e future (delle otto ore e dei cinque giorni successivi) c’è anche l’indice UV così come l’orario in cui sorge il sole e la probabilità delle precipitazioni.

La versione dell’applicazione aggiornata di Meteo Google è la 1.9.269 il cui rilascio è avvenuto all’inizio della settimana scorsa. L’aggiornamento riguarda l’applicazione e non è legato alla versione del sistema operativo dello smartwatch; non è quindi necessario aggiornare il device all’ultima versione di Wear OS 5. È quindi sufficiente avere uno smartwatch con, almeno, Wear OS 3 installato per avere la versione aggiornata di Meteo Google con la nuova interfaccia utente.

Il riquadro Previsioni ottimizzato per Pixel Watch 3

Con l’arrivo di Pixel Watch 3 è in corso anche l’ottimizzazione delle app Wear OS e in questo caso Google ha aumentato la quantità di informazioni del riquadro delle previsioni meteo. Il riquadro precedente mostrava solamente il nome della località, la temperatura massima e minima, le condizioni meteo e la temperatura attuale. Le condizioni meteo sono ora state sostituite da una previsione a 3 o a 4 ore in base alla grandezza del device. Pixel Watch 3 da 41 mm mostrerà le previsioni sulle 3 ore successive, mentre il modello da 45 mm quelle sulle 4 ore successive.

A proposito di ottimizzazione delle app su Pixel Watch 3 è stata aggiornata anche il riquadro per l’avvio rapido degli esercizi di Fitbit. Ora sullo smartwatch più grande sono disponibile sei scorciatoie invece di tre migliorando l’utilizzo dell’applicazione.