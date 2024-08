Google vanta al proprio attivo svariati software differenti, un notevole numero di applicazioni sviluppate e offerte agli utenti che necessitano costantemente del lavoro dei vari team di sviluppatori in seno all’azienda; la società è dunque costantemente impegnata nell’implementazione di nuove funzioni all’interno delle proprie app con lo scopo di migliorare quanto offerto.

Oggi scopriamo insieme alcune novità in arrivo nel prossimo futuro per Google Drive, il servizio di cloud storage dell’azienda, oltre ad una nuovo widget già intravisto per Google Orologio che inizia ad essere disponibile per un maggior numero di utenti.

Google Drive potrebbe presto ricevere utili modifiche per il caricamento dei file

Google Drive è il servizio di cloud storage dell’azienda e viene ampiamente utilizzato da chiunque sia in possesso di un account Google, la società offre infatti 15 GB di spazio di archiviazione in cloud in maniera gratuita, quantitativo sufficiente a soddisfare le necessità di diversi utenti.

Anche in questo caso Google investe diverse risorse nel miglioramento del servizio, negli ultimi mesi per esempio abbiamo visto come Drive abbia migliorato la riproduzione video e allargato la nuova UI per la ricerca, ma anche come in futuro lo scanner di documenti integrato nel servizio potrà essere utilizzato con qualsiasi applicazione Android, come il servizio stia cercando di mettere in ordine i vostri file, o ancora come potrebbe presto migliorare nella scansione dei documenti.

Nell’ultima versione di Google Drive, la 2.24.347, il cacciatore di codici assembledebug è riuscito ad individuare quelle che potrebbero essere alcune future novità per quel che concerne il caricamento dei file sulla piattaforma del colosso.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, sembra che Google abbia intenzione di introdurre una nuova schermata Caricamenti nel menù dell’app, nella nuova schermata l’utente visualizzerà i caricamenti imminenti, in corso e precedenti; oltre a ciò sembra sia in cantiere una modifica per mostrare l’effettivo progresso del caricamento, l’attuale cerchio che gira all’infinito dovrebbe essere sostituito da un cerchio che si riempie lentamente, dando all’utente un’idea più precisa dello stato di avanzamento del caricamento anche grazie all’introduzione di una percentuale e all’indicazione delle dimensioni totali del file.

Un’ulteriore indicazione sullo stato di avanzamento verrà fornita attraverso una nuova barra inferiore, inoltre, se attualmente Google Drive imposta di default l’ultima cartella visitata come destinazione del caricamento, in futuro l’app potrebbe chiedere all’utente di scegliere dove salvare il file da caricare.

Come sempre non ci sono indicazioni sulle tempistiche di implementazione delle novità appena menzionate, così come non ci sono certezze che tutto rimanga come appena visto; Google potrebbe infatti apportare una serie di modifiche e cambiamenti prima del rilascio più ampio, bisognerà attendere per saperne di più.

Il nuovo widget di Google Orologio diventa maggiormente disponibile

Google Orologio offre ai propri diverse funzionalità, tutte ovviamente legate all’orario, il software ci permette infatti di impostare allarmi e sveglie, di visualizzare i diversi fusi orari, di impostare timer e cronometro e può persino aiutarci a dormire meglio attraverso l’ascolto di suoni rilassanti e la modalità Riposo.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, la scorsa settimana, avessimo visto i primi indizi del futuro arrivo di un nuovo widget per ‘app Orologio; ora, secondo quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, sembra che il colosso di Mountain View abbia iniziato a distribuire il nuovo widget Timer in maniera più ampia con l’ultima versione dell’app, la 7.9.1.

Il nuovo widget consente di avviare rapidamente un timer, con incrementi predefiniti di 1, 5 e 10 minuti, ma mette a disposizione dell’utente anche un apposito tasto “+” con il quale creare un timer personalizzato; l’avvio di un timer porta ad un’apposita interfaccia a schermo intero.

Come detto la novità in questione sembra essere maggiormente disponibile, anche se potrebbe non essere strettamente legata alla versione di Google Orologio, quanto più ad un’attivazione lato server visto che diversi utenti non visualizzano ancora il nuovo widget nonostante abbiano installato la versione già menzionata; ad ogni modo dovrebbe essere solo questione di tempo.