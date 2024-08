Da quando le varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno iniziato a prendere piede nel settore mobile e nei social network, il team di Google ha scelto Gemini come soluzione principale per quanto riguarda le offerte IA del colosso di Mountain View.

E così l’assitente virtuale IA di Google piano piano ha trovato sempre più spazio nei vari prodotti dell’azienda e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Drive.

Migliora l’integrazione tra Gemini e Google Drive

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha reso noto che gli utenti possono ora interagire con il pannello laterale di Gemini mentre visualizzano i file PDF.

In particolare, questa nuova funzionalità supporta vari tipi di PDF, come quelli scansionati (ossia le immagini di documenti cartacei trasformate in PDF), quelli nativi (creati su un PC e non da una scansione), quelli lunghi contenenti molto testo e quelli con tabelle complesse.

Grazie a tale novità, gli utenti avranno la possibilità di sfruttare Google Gemini per ottenere un riassunto di file PDF lunghi, fare domande per avere informazioni o approfondimenti specifici, creare nuovi contenuti (come, ad esempio, una bozza di email) e inserire informazioni (combinando il PDF con altri file presenti su Google Drive).

Per avere accesso a questa novità gli utenti devono avere attivato le funzionalità intelligenti e la personalizzazione. Una volta fatto ciò, sarà sufficiente un doppio clic su un PDF dall’elenco dei documenti di Google Drive per aprirlo in una nuova scheda e un clic sull’icona Gemini nella barra in alto accanto alla propria immagine del profilo.

Questa novità, già in fase di rilascio graduale (potrebbe richiedere fino a 15 giorni per raggiungere tutti), è destinata a tutti i clienti Google Workspace con Google One AI Premium e Gemini Business, Enterprise, Education e Education Premium.