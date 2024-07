Google Drive, la soluzione di Google per l’archiviazione in cloud, molto apprezzata dagli utenti di Google One, sta per ricevere un aggiornamento significativo che potrebbe migliorare notevolmente le sue capacità di scansione dei documenti, aggiungendo la possibilità di salvare le scansioni anche in formato JPEG. Questa funzione renderà Google Drive una scelta sicuramente più competitiva rispetto a Microsoft Lens, attualmente leader nel settore.

Ad oggi Google Drive permette di scansionare pagine e caricarle come PDF utilizzando lo scanner di documenti integrato in ML Kit di Android. Tuttavia, nell’ultima versione di Google Drive, la v2.24.227.0, è stata individuata la funzionalità che permetterebbe di salvare le pagine scansionate anche come file .jpeg.

Microsoft Lens ha già questa funzionalità, infatti proprio per questo molti utenti lo preferiscono ad altre app. Siccome Google Drive è preinstallato sui telefoni, l’opzione per poter generare file JPEG gli darà una parità di funzionalità con Microsoft Lens. Una funzione utilissima, ad esempio, per chi ha bisogno di scansionare documenti per caricarli su siti web governativi, molti dei quali, soprattutto i più vecchi, non accettano PDF.

Drive consentirà, dunque, di creare un file JPG separato per ogni pagina PDF. Avremo a disposizione anche l’opzione per poter impostare la qualità dell’immagine. Molto probabilmente, questa nuova funzionalità potrebbe essere specifica per Google Drive, in quanto non c’è alcun indizio che ne indichi la presenza in ML Kit di Android.

Grazie ad un APK teardown, è stato possibile attivare la nuova funzionalità di Google Drive, che permette di salvare i documenti sia in JPEG che in PDF. Un APK teardown è una pratica che consiste nel scomporre un file APK per esaminare il codice e scoprire funzionalità nascoste o non ancora rilasciate. Ecco, quindi, come sarà possibile salvare i documenti sia in JPEG che in PDF. Come mostrato nell’esempio, il PDF è composto da quattro pagine, mentre i file JPEG sono separati in singoli file.