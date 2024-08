La serie dei dispositivi Pixel di Google ha visto quest’anno un enorme cambiamento, sia per quanto riguarda l’estetica dei dispositivi, sia per le possibilità di scelta date agli utenti. Con l’arrivo di questi ultimi ormai imminente sul mercato – qualcuno ha già ricevuto il suo nuovo e fiammante Google Pixel 9 Pro XL – l’azienda ci spiega la logica dietro le scelte che hanno portato al nuovo design dei dispositivi.

Il portfolio dei Pixel di quest’anno conta diversi prodotti: da un lato abbiamo la famiglia degli smartphone composta da Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold, mentre dall’altro abbiamo la famiglia dei dispositivi indossabili composta dai Google Pixel Buds Pro 2 e dal Google Pixel Watch 3.

Secondo Isabelle Olsson, industrial designer a Mountain View, il design dei nuovi dispositivi è il risultato di un “raffinamento radicale”, che ha portato gli ingegneri a lavorare su quello che i consumatori hanno imparato ad amare del brand Pixel. Sebbene ogni dispositivo della gamma abbia delle caratteristiche uniche, ognuno di essi condivide alcuni fondamentali principi di design che li rendono riconoscibili come appartenenti alla stessa serie.

Google Pixel 9 è il risultato di eleganza e resistenza

I nuovi smartphone della gamma Google Pixel 9 hanno visto un cambio di rotta radicale rispetto ai Google Pixel 8 dello scorso anno, abbandonando completamente le forme curve per far posto ad una forma più scolpita, con angoli più arrotondati e un vetro piatto sia davanti che da dietro. Sebbene questa scelta di design avvicini spaventosamente i nuovi smartphone di Google agli iPhone di Apple, è innegabile che una forma del genere renda il dispositivo più maneggevole e piacevole da utilizzare.

Claude Zellweger, Direttrice dell’Industrial Design, definisce i nuovi Pixel 9 come l’unione logica di dimensioni, comfort e resistenza. L’eleganza è evidente nel retro opaco di Google Pixel 9 Pro, che crea contrasto con le finiture lucide della camera bar e dei bordi, mentre la nuova forma “a mattoncino” completamente ridisegnata rende il dispositivo fino a due volte più resistente rispetto alle precedenti generazioni. Come di consuetudine in casa Google, inoltre, i nuovi smartphone sono stati progettati tenendo in considerazione le cover ufficiali, che rappresentano una vera e propria soluzione di continuità con il dispositivo.

Anche la scelta dei nuovi colori non è casuale: la decisione sulle nuove colorazioni da introdurre in ogni generazione avviene prendendo ispirazione da oggetti di uso quotidiano, con lo scopo di soddisfare quanti più gusti possibili. Per le due nuove tonalità di rosa introdotte con Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro, rosa peonia e rosa quarzo, i designer si sono ispirati alle caramelle giapponesi e ai cocktail, mentre per la nuova colorazione verde matcha si sono ispirati ad una candela e ad uno smalto per le unghie.

La camera bar, infine, rappresenta il tratto distintivo degli smartphone della gamma Pixel sin dal lancio dei Google Pixel 6. Rifinita e migliorata ad ogni generazione, la barra della fotocamera dei Google Pixel 9 ha abbandonato il design unibody con la scocca visto su Pixel 8, in favore di un’isola ovale posta al centro della parte posteriore dello smartphone. Questo nuovo modulo, secondo i designer, vuole essere un omaggio alle fotocamere di fascia alta e rappresenta il modo più funzionale e moderno per ospitare i sensori fotografici.

Anche Google Pixel 9 Pro Fold ha visto l’introduzione di un nuovo modulo fotografico, che pur integrandosi perfettamente con il design asimmetrico del pieghevole, mantiene tutti i tratti distintivi della nuova gamma di dispositivi, rendendolo immediatamente associabile a Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Google Pixel 9 Pro Fold più resistente grazie alla nuova cerniera

La decisione di abbandonare la numerazione originale e aggiungere il suffisso “Pro” anche alla nuova generazione del pieghevole è data dai grandi cambiamenti apportati al dispositivo, che lo rendono appunto più “professionale”. Gli ingegneri di Google sono riusciti ad ottimizzare ulteriormente gli spazi grazie ad una cerniera completamente ridisegnata: il nuovo Pixel 9 Pro Fold è infatti più sottile di oltre 1,5 millimetri e più leggero di 26 grammi rispetto alla scorsa generazione.

Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario studiare decine di oggetti pieghevoli per ottenere il sistema più stabile e preciso possibile, abbandonando completamente il sistema di cerniera visto sul primo Google Pixel Fold per far posto ad una nuova cerniera, più morbida, inserita in un involucro di alluminio. Il risultato è un dispositivo più resistente, in grado di offrire un’esperienza di apertura e chiusura più fluida e che riesce a disperdere maggiormente l’impatto della caduta.

Le novità sul design di Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2

Passiamo infine agli ultimi componenti della nuova gamma di dispositivi Made by Google, partendo da Google Pixel Watch 3. Per la nuova generazione dello smartwatch, i designer di Google sono riusciti a ridurre i bordi del 16% rispetto alla scorsa generazione, grazie ad un nuovo vetro di copertura 3D. Quest’anno, inoltre, Pixel Watch 3 è disponibile anche nella nuova versione da 45 mm, che offre un display più grande del 40%. Ciascuna colorazione della cassa è poi stata studiata attentamente per essere associata alle diverse colorazioni dei cinturini, anch’esse ispirate al mondo esterno e alla natura che ci circonda.

Per finalizzare il design delle nuove Google Pixel Buds Pro 2, invece, gli ingegneri hanno raccolto 45 milioni di punti dati scansionando i padiglioni auricolari di più di 3200 persone in tutto il mondo, al fine di trovare la forma perfetta che potesse risultare confortevole per tutti. Studiare le centinaia di differenze nelle orecchie di diversi esseri umani ha portato alla consapevolezza che il minimo cambiamento nella forma avrebbe fatto la differenza nella comodità, ed è così che si è arrivati alla nuova forma “a yo-yo” delle cuffie auricolari.

Nel corso dei prossimi giorni avremo modo di testare con mano tutte le novità dei nuovi dispositivi di Google: in attesa delle recensioni dei vari prodotti, potete già godervi la nostra anteprima con le prime impressioni su Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL.