Alla vigilia della commercializzazione ufficiale su Google Store, Amazon e nei principali store di elettronica, ci sembrava giusto parlarvi dei nuovi Pixel, annunciati una settimana fa da Google. È ancora troppo presto per una recensione completa, visto che abbiamo ricevuto i primi sample solo da poche ore, ma sono state sufficienti per farci un’idea e capire di che pasta sono fatti Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL. Vi ricordiamo infatti che per Google Pixel 9 Pro sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di trovarlo in commercio.

Anteprima di Google Pixel 9 e 9 Pro XL

In queste 48 ore il nostro Matteo ha dunque messo alla frusta i nuovi smartphone targati Google, partendo dalle novità in fatto di design e andando a testare le tante novità software, a partire da Gemini Live e da tutte le sue integrazioni nel sistema operativo (che ricordiamo essere ancora Android 14).

Ci sono alcune cose che si sono fatte notare fin da subito, e non sono tutte positive, ma per un giudizio completo vi rimandiamo alla recensione completa dei due smartphone, che arriverà nei prossimi giorni, dopo che tutti i test saranno stati completati.

Nel frattempo però qui sotto trovate la nostra anteprima completa, che potrebbe tornarvi utile se siete indecisi sul modello da scegliere, o per capire se vale la pena effettuare un upgrade da un modello precedente. Dopo il video trovate tutti i link per l’acquisto, visto che fino al 5 settembre potete approfittare della promozione di lancio.

La promozione di lancio

Come dicevamo avete quindi tempo fino al prossimo 5 settembre per approfittare della promozione di lancio, quest’anno più interessante che mai. In questo periodo infatti tutti i tagli di memoria sono raddoppiati, cioè potete acquistare i tagli di memoria superiori al prezzo di quelli inferiori, così, ad esempio, un modello da 256 GB costa come quello da 128 GB.

In questi giorni inoltre potete sfruttare la promozione trade-in che offre una extra valutazione di 150 euro per Google Pixel 9 e 200 euro per Google Pixel 9 Pro XL, oltre alla valutazione del vostro smartphone usato, davvero una bella convenienza. A seguire invece trovate i link per l’acquisto su Google Store e su Amazon, se la nostra anteprima vi ha aiutato a sciogliere le riserve. Non scordate di tornare per la recensione completa.