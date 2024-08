La serie Google Pixel 9 è stata presentato il 13 agosto 2024 durante il ricco evento Made by Google in cui l’azienda di Mountain View ha lanciato anche Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2.

Gli acquirenti che hanno effettuato il pre-ordine dei nuovi smartphone Google dovranno armarsi di pazienza, poiché le attese per le spedizioni si prospettano alquanto lunghe, tuttavia sembra che alcuni fortunati stiano ricevendo le loro unità Pixel 9 Pro XL in anticipo.

Google Pixel 9 Pro XL è già nelle mani dei primi fortunati acquirenti

Secondo la roadmap di lancio di Google gli smartphone Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL non dovevano arrivare sugli scaffali dei negozi prima del 22 agosto, tuttavia alcuni acquirenti hanno già pubblicato post dei loro nuovi Pixel su Reddit e su X.

Per ora ci sono report solo su Pixel 9 Pro XL, quindi non è chiaro se Google stia distribuendo questa versione in anticipo rispetto alle altre della gamma.

Dai primi rapporti sembrerebbe che i preordini dei Google Pixel 9 Pro siano maggiori rispetto a quelli dei Pixel 9 Pro XL. Questo dato riflette un’interessante preferenza del mercato, in quanto i modelli XL solitamente prevedono caratteristiche tecniche migliori, ma queste non sembrano essere sufficienti a convincere gli utenti che preferiscono i modelli compatti.