Alla ricerca di un nuovo smartphone Android dalle specifiche equilibrate e dal buon rapporto qualità prezzo? Potreste dare una possibilità a OPPO Reno12 F 5G, dispositivo lanciato da poche settimane e in offerta su Amazon con un piccolo omaggio: vediamo come approfittarne.

OPPO Reno12 F 5G in offerta su Amazon con un piccolo omaggio

OPPO Reno12 F 5G ha debuttato in Italia poco più di un mese fa insieme al fratello Reno12 FS 5G, con il quale condivide quasi interamente la scheda tecnica. Lo smartphone del produttore cinese è spinto dal SoC MediaTek Dimensity 6300 e mette a disposizione 8 GB di RAM (espandibili attraverso la funzione RAM virtuale fino a ulteriori 8 GB) e 256 GB di memoria interna. Il display è un generoso AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, una luminosità di picco superiore ai 2000 nit e un lettore d’impronte digitali integrato.

Le specifiche dello smartphone OPPO vedono poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore da 2 MP per gli scatti macro, e una capiente batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 45 W. Da segnalare la presenza della connettività 5G, ma anche della certificazione IP64 contro la polvere e gli spruzzi d’acqua. A bordo c’è Android 14 con ColorOS 14.0.1.

OPPO Reno12 F 5G è stato lanciato da pochi giorni al prezzo consigliato di 329,99 euro, ma in queste ore potete già approfittare di uno sconto: lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon nelle colorazioni Black Green e Amber Orange a 299,99 euro, con in più un piccolo omaggio (supporto auto). La spedizione è gratuita e la consegna può avvenire anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso in base al colore che preferite.