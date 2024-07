OPPO rinnova la sua gamma di smartphone di fascia media con il lancio in Italia dei nuovi Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G, modelli che vanno ad arricchire la gamma Reno 12. Si tratta, in realtà, dello stesso smartphone, per quanto riguarda la scheda tecnica, al netto di una dotazione di memoria maggiore per la versione FS. Le vendite dei due nuovi modelli, proposti entrambi in due colorazioni (Olive Green e Amber Orange), sono già partite. Vediamo, quindi, le caratteristiche dei nuovi mid-range e i prezzi in Italia.

OPPO Reno12 F 5G e FS 5G: la scheda tecnica

I nuovi OPPO Reno12 F 5G e FS 5G sono dotati del SoC MediaTek Dimensity 6300, con possibilità di sfruttare il 5G. Questo SoC è realizzato a 6 nm ed è dotato di una CPU octa core con due core Cortex A76 da 2,4 GHz e sei core Cortex A55. Senza girarci troppo intorno, il SoC utilizzato da OPPO per i suoi mid-range appare una scelta fin troppo conservativa, soprattutto andando poi a vedere quello che sarà il posizionamento commerciale dei due smartphone.

I nuovi mid-range di OPPO sono dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici, con pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. La luminosità di picco è di 2.100 Nits e il pannello si caratterizza per un foro nella parte alta del dispositivo per la fotocamera anteriore. Tra le specifiche c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W (servono 71 minuti per una ricarica completa). Non c’è la ricarica wireless. La dotazione include un sensore di impronte sotto al display, il chip NFC, il supporto Dual SIM e la certificazione IP64.

A differenziare Reno12 F 5G con Reno12 FS 5G è la dotazione di memoria. La versione F, infatti, ha 8 GB di RAM e 256 GB storage mentre la versione FS è dotata di 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Per entrambe le versioni, però, la memoria di archiviazione utilizza moduli UFS 2.2. Per quanto riguarda la RAM, c’è sempre la possibilità di sfruttare la funzione RAM Expansion.

Il comparto fotografico, ribattezzato da OPPO come Ultra-Clear Camera System e progettato (secondo l’azienda) per catturare ritratti definiti e naturali, comprende una fotocamera principale da 50 Megapixel una macro da 2 Megapixel e una ultra-grandangolare da 12 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Con la modalità Ritratto Pro è possibile combinare la camera principale e quella macro per migliorare l’effetto bokeh.

Gli smartphone sono dotati di connettività AI LinkBoost, sistema che migliora la connessione alla rete dati sfruttando l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo è Android 14 con ColorOS 14.0 (al momento, non è chiaro quale sarà il tipo di supporto software che sarà garantito da OPPO). Dal punto di vista del design, invece, i nuovi smartphone di OPPO introducono il nuovo Cosmos Ring Design, con un modulo circolare che racchiude le fotocamere posteriori e il flash LED). C’è anche il sistema Halo Light, un particolare sistema di illuminazione che può sincronizzarsi con la musica riprodotta dal dispositivo.

OPPO Reno12 F 5G e FS 5G: i prezzi

Come sottolineato in apertura, i nuovi smartphone di OPPO sono già disponibili per l’acquisto in Italia. Per quanto riguarda i prezzi, invece, i nuovi modelli di OPPO arrivano in Italia con il seguente listino:

Reno 12 F 5G : prezzo di 329,99 euro

: prezzo di Reno 12 FS 5G: prezzo di 399,99 euro

I nuovi mid.range di OPPO saranno disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati. Considerando le specifiche, i listini, come da tradizione OPPO, sono forse un po’ troppo elevati ma il risparmio è possibile grazie all’offerta lancio dell’OPPO Store. Tramite lo store ufficiale, infatti, è possibile acquistare: