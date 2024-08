Tra le diverse opportunità che i nostri smartphone ci offrono c’è senza dubbio la possibilità di metterci in contatto con amici e persone care, le applicazioni di messaggistica disponibili su Android sono diverse e Google Messaggi è l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come Google Gemini sia diventato maggiormente disponibile all’interno dell’app con i nuovi requisiti, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini, come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app, come l’azienda abbia fatto un po’ di confusione con le animazioni all’interno dell’applicazione, come Google migliorerà la qualità delle immagini nei messaggi RCS inviati agli iPhone, o ancora come stiano proseguendo i lavori verso l’interoperabilità tra le app di messaggistica e come la fotocamera dell’app abbia ricevuto i filtri per il viso.

Oggi, grazie a quanto individuato da assembledebug nell’ultima versione Beta di Google Messaggi, possiamo dare un’occhiata in anteprima a due novità estetiche in arrivo nel prossimo futuro.

Google Messaggi si concentrerà presto su colori e animazioni

Lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito ad individuare due novità estetiche nell’ultima versione Beta di Google Messaggi (v20240808_04), si tratta di qualcosa non abilitato di default al momento ma possiamo comunque farci un’idea del loro funzionamento grazie alla loro attivazione per vie traverse.

La prima novità riguarda il pulsante dedicato all’invio dei messaggi di testo, allo stato attuale tale componente è uniformata al resto dell’interfaccia utente, ma sembra che in futuro Google possa introdurre un tocco di colore in più.

Come potete notare dalle immagini in galleria, nel prossimo futuro Google Messaggi potrebbe colorare il tasto Invio durante la digitazione del messaggio, in modo da rendere maggiormente evidente la sua presenza e mostrare all’utente che può essere cliccato.

La seconda novità riguarda le animazioni all’interno dell’app Google Messaggi, come molti di voi potrebbero aver notato l’app di messaggistica del colosso non vanta alcun tipo di animazione al momento, cliccando su una conversazione dalla schermata principale infatti non viene fornita all’utente nessuna animazione di transizione.

Tuttavia, come potete notare dal video qui sopra, Google sembra al lavoro per introdurre alcune nuove animazioni di transizione all’interno dell’app, per quanto al momento non siano particolarmente evidenti.

Entrambe le novità elencate sono attualmente in fase di sviluppo e non risultano al momento disponibili per gli utenti del canale Beta, nel prossimo futuro l’azienda dovrebbe introdurle in forma stabile all’interno dell’app Messaggi per tutti gli utilizzatori del software.