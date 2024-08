Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato in un lavoro volto non solo ad introdurre nuove funzionalità e a risolvere i bug riscontrati nelle varie applicazioni del colosso di Mountain View ma anche ad apportare delle modifiche grafiche, così da offrire agli utenti un’esperienza moderna e coerente con le altre app.

Da quest’ultimo punto di vista un esempio recente è quello di Google Messaggi, i cui sviluppatori stanno testando un nuovo look per le ricevute di lettura nelle conversazioni con standard RCS.

Una piccola modifica grafica per l’app Google Messaggi

Al momento le ricevute di lettura appaiono sotto un messaggio tra l’ora e la data e l’icona relativa alla crittografia RCS e sono previsti quattro stati con altrettante icone:

orologio (il messaggio è in fase di invio)

singola spunta (il messaggio è stato inviato)

doppia spunta (il messaggio è stato consegnato)

doppia spunta colorata (il messaggio è stato letto)

Il team di Google Messaggi sta testando una modifica in virtù della quale i segni di spunta si spostano all’interno della bolla del messaggio (sono posizionati a destra e sono ospitati all’interno di un cerchio).

Ecco a confronto l’attuale versione e quella con il nuovo sistema per le spunte:

Questa piccola riprogettazione di Google Messaggi consente alle ricevute di lettura di apparire su tutti i messaggi precedenti anziché solo su quello più recente, rendendo lo stato di lettura un po’ più esplicito.

Allo stato attuale questa modifica pare essere in fase di test soltanto con una ristretta cerchia di utenti e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Potete scaricare l’app Google Messaggi per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: