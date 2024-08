Google Messaggi rappresenta ad oggi la miglior soluzione per la messaggistica istantanea su sistema operativo Android, complice la scelta di Samsung di renderla l’app predefinita sui propri smartphone appartenenti alla serie Galaxy, oltre alla recente implementazione delle chat RTS. Uno dei principali rovesci della medaglia è però rappresentato dalla compressione delle foto inviate all’interno delle chat, che talora può diventare eccessiva e compromettere significativamente la qualità degli scatti.

Fortunatamente un recente teardown dell’APK mostrerebbe l’arrivo di un’opzione per evitare la compressione eccessiva delle foto: scopriamo insieme la novità nei minimi dettagli.

Google Messaggi: addio alla compressione delle foto?

Nel corso degli ultimi mesi, Google Messaggi avrebbe mostrato una riduzione di oltre il 90% della qualità degli scatti inviati tramite l’app. La compressione delle foto sarebbe in gran parte imputabile all’opzione “Invia foto più velocemente“, introdotta l’anno scorso: si tratta di una funzionalità che consente di ridurre significativamente i tempi di invio e il peso delle foto, risultando utile nei casi in cui l’utente abbia un piano dati ridotto.

In alcuni recenti test, il celebre portale AndroidAuthority sarebbe però riuscito a inviare foto tramite chat RCS senza la minima perdita di qualità, aggirando l’opzione “Invia foto più velocemente” e preservando così tutti i dettagli degli scatti. Diversi utenti alle prese con l’ultima beta di Google Messaggi avrebbero infatti riscontrato l’assenza dell’opzione “Invia foto più velocemente”, suggerendo la futura possibilità di scegliere autonomamente il grado di compressione (o meno) delle foto. Al momento, non sappiamo ancora se l’opzione arriverà nelle future versioni stabili di Google Messaggi.

Non ci rimane a questo punto che attendere aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.