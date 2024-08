Sul finire del mese scorso abbiamo visto insieme le prime indiscrezioni riguardanti Google TV Streamer, il successore dell’ormai celebre dongle HDMI di Google, ovvero Chromecast con Google TV; inizialmente non c’erano molte informazioni al riguardo, erano infatti state diffuse in rete un paio di immagini che ci hanno permesso di farci un’idea del nuovo design del dispositivo (rispetto a quello dell’attuale generazione) e del suo telecomando.

Tuttavia, nelle ultime ore sono state condivise ulteriori interessanti informazioni, i colleghi dei dealabs hanno infatti riportato quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita del dispositivo per il mercato europeo, oltre alle tempistiche di commercializzazione.

Nel frattempo, il dispositivo dell’attuale generazione sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento.

Ecco quanto potrebbe costare Google TV Streamer, mentre Chromecast con Google TV si aggiorna

Era il 2020 quando il colosso di Mountain View lanciò Chromecast con Google TV, dispositivo che fin da subito ha goduto di un notevole interesse da parte degli utenti, nonostante alcune pecche come una scarsa memoria di archiviazione e la mancanza di hardware potente, a cui l’azienda è comunque riuscita a mettere una pezza grazie a tutta una serie di aggiornamenti software distribuiti nel corso del tempo.

Come anticipato in apertura, sappiamo come sia ormai vicino il successore del dispositivo in questione, Google TV Streamer è il nuovo set top box dell’azienda, dispositivo votato all’intrattenimento domestico presumibilmente in grado di offrire performance migliori rispetto all’attuale modello.

Per quanto non si conoscano dettagli in merito alle specifiche tecniche, nelle ultime ore è stato condiviso online quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita del nuovo dispositivo, per il mercato europeo Google TV Streamer dovrebbe avere un costo di 119,99 euro, ovvero quasi il doppio dell’attuale modello con supporto alla riproduzione 4K.

Ma non finisce qui, sembra infatti che il dispositivo possa essere ufficialmente annunciato già nella giornata di domani, seppur con disponibilità intorno alla fine di settembre (si parla del giorno 24); per quel che concerne il nostro mercato Google TV Streamer dovrebbe essere disponibile nell’unica variante di colore “Porcelain” e potrebbe includere una porta Ethernet e il supporto per la radio Thread (per dispositivi smart home).

Nel frattempo, il colosso di Mountain View non dimentica i dispositivi già in commercio, Chromecast con Google TV sta infatti ricevendo un nuovo aggiornamento software attualmente in distribuzione: con un peso di 71,94 MB l’update (STTL.240508.005) introduce le patch di sicurezza del mese di giugno 2024 (nonostante nel changelog siano ancora riportate quelle di aprile) oltre a tutta una serie di correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni.

Si tratta quindi del quinto aggiornamento in otto mesi per il dispositivo, ulteriore segno dell’impegno profuso dall’azienda per quel che concerne il supporto software dei propri prodotti; i possessori di Chromecast con Google TV tuttavia attendono ancora l’introduzione di “Home runtime”, funzionalità che permetterà al dispositivo di fungere da hub per i dispositivi Matter e che dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno.

Se siete possessori del dongle in questione potete controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento in questione seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema -> Informazioni -> Aggiornamento di sistema.