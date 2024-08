Nelle scorse settimane sono spuntate le anticipazioni, ma non abbiamo dovuto aspettare molto per l’ufficialità: Google TV Streamer è stato presentato dalla casa di Mountain View con qualche giorno di anticipo rispetto al Made by Google, evidentemente per lasciare lo spazio ai grandi protagonisti dell’evento (come la serie Google Pixel 9). Andiamo a scoprire come funziona e quanto costa.

Google TV Streamer è ufficiale e pensato per l’intrattenimento e la smart home

Google TV Streamer si affianca a Chromecast con Google TV (anche se dovrebbe prenderne il posto, magari più in là) e rende più completa l’offerta di Big G per quanto riguarda i dispositivi per lo streaming. Il nuovo prodotto è progettato per offrire la migliore esperienza di intrattenimento e per la smart home, puntando su maggiore rapidità e completezza. Propone il meglio della piattaforma Google TV e funge da hub per la casa intelligente, potendo contare sul supporto ai prodotti Google Home e Matter: ha un design elegante e particolarmente minimale, in grado di adattarsi all’arredamento dell’abitazione senza dare troppo nell’occhio.

La sempre crescente popolarità dell’intrattenimento in streaming ha spinto la casa di Mountain View a proporre questa nuova opzione: Google TV Streamer offre l’accesso a più di 700.000 film e programmi tramite app di streaming come YouTube TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ e così via, ma anche la possibilità di visualizzare più di 800 canali TV in diretta gratuiti.

Sfrutta l’intelligenza artificiale Google AI per offrire consigli su cosa guardare, selezionando e organizzando i contenuti più adatti ai nostri gusti e riunendo tutti i vari abbonamenti in un unico posto. È anche possibile creare liste di titoli con consigli personalizzati per ciascun membro della casa, in modo da non mischiare i gusti della famiglia. Grazie a Gemini, si possono ottenere riepiloghi completi, recensioni e analisi dei contenuti stagione per stagione.

La modalità Ambient fa un passo oltre a quella a cui siamo abituati, permettendo di trasformare la TV inattiva in una sorta di cornice digitale con foto tratte dagli album dei ricordi di Google Foto oppure con screensaver unici generati dall’intelligenza artificiale; basta descrivere cosa vogliamo con la voce per avere lo sfondo desiderato.

Per un’esperienza più “premium”, rispetto al Chromecast di precedente generazione Google ha migliorato il processore, raddoppiato la memoria e integrato 32 GB di spazio di archiviazione, con tempi di caricamento più rapidi, prestazioni più convincenti e maggiore fluidità tra un menu e l’altro. Secondo quanto suggerito da Mishaal Rahman, il SoC è un MediaTek MT8696 (con CPU quad-core), lo stesso utilizzato a bordo del modello 2021 di Amazon Fire TV Stick 4K Max. Non manca naturalmente il supporto al 4K HDR, a Dolby Vision e a Dolby Atmos, per un’esperienza cinematografica.

Google TV Streamer può collegarsi a Internet sfruttando il modulo Wi-Fi, oppure la porta Ethernet per uno streaming ancora più veloce e prestante. Supporta la connettività con Matter e con il protocollo Thread, per un collegamento più rapido, semplice e sicuro dei vari dispositivi per la smart home. Il pannello Google Home è facilmente raggiungibile dalla schermata home, in modo da poter controllare luci, speaker, temperature e persino le immagini della videosorveglianza e dei campanelli smart senza alzarsi dal divano.

Il nuovo dispositivo viene proposto nelle colorazioni Porcelain e Hazel (quest’ultimo in esclusiva per il Google Store) e offre un design “piatto”, ideale per l’inserimento anche sotto la TV. Il telecomando compatibile coi comandi vocali è stato ridisegnato per offrire un’ergonomia perfezionata, un retro con una presa migliore e una disposizione dei pulsanti ottimizzata per adattarsi alle mani di tutti; c’è anche un pulsante personalizzabile che può rivelarsi utile per aprire l’app preferita oppure eseguire altre azioni.

A quanti capita spesso di smarrire il telecomando e di perdere tempo nel cercarlo? Ebbene, Google ha pensato anche a questo e ha integrato un apposito comando vocale: basta dire una frase come “Hey Google, trova il telecomando” (oppure premere il pulsante sul retro di TV Streamer o passare dall’app Google Home) per farlo suonare e aiutarci nel ritrovamento.

Prezzo e uscita di Google TV Streamer

Google TV Streamer è disponibile da subito in preordine sul Google Store statunitense al prezzo consigliato di 99,99 dollari, con disponibilità a partire dal 24 settembre (anche presso rivenditori di terze parti). Come prevedibile, per il momento il nuovo prodotto non ha fatto la sua apparizione sul sito italiano, ma confidiamo di poterlo vedere più avanti (non sarebbe la prima volta). Se volete dare un’occhiata alla pagina del Google Store statunitense potete seguire questo link.