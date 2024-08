Lanciato inizialmente nel 2013 come dispositivo per trasmettere i propri contenuti in streaming dallo smartphone alla TV, Google Chromecast volge ormai al termine del suo servizio. In un’epoca in cui le smart TV non erano così diffuse come oggi, il dispositivo registrò un notevole successo tra gli utenti di tutto il mondo, consentendo di rendere “smart” anche i modelli di televisori meno recenti, in pochi e semplici passi alla portata di tutti. Sembra però che tutto questo stia per finire, lasciando spazio a nuovi dispositivi. Con il lancio di Google TV Streamer, infatti, non saranno più prodotti dispositivi Chromecast: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa decisione e i piani futuri della compagnia.

Google Chromecast: una storia lunga più di 10 anni

Numerosi sono stati i dispositivi che si sono succeduti nel corso di questi anni: dopo il primo modello lanciato nel 2013, Google rilasciò infatti la seconda generazione assieme Chromecast Audio nel 2015, cui seguì Chromecast Ultra nel 2016, fino ad arrivare alla terza generazione lanciata nel 2018 e via dicendo.

Il Chromecast con Google TV 4K e HD sarà ancora disponibile sullo store di Google fino ad esaurimento scorte, ma d’ora in avanti non riceverà più restock. Fortunatamente questo non andrà a compromettere gli aggiornamenti promessi da Google in occasione dello scorso evento I/O 2024 di maggio con l’introduzione della funzionalità “Home runtime” (riservata ai dispositivi Android), prevista in arrivo entro la fine dell’anno corrente.

Con questa decisione da parte della compagnia, mancherà a tutti gli effetti un dispositivo entry-level per lo streaming di Google, con l’unica opzione attualmente rappresentata da Google TV Streamer, che in Europa supererà molto probabilmente la soglia dei 100 euro.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Google in merito al rilascio di una versione più economica del nuovo dispositivo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire. Nel frattempo, vi ricordiamo che il lancio del nuovo dispositivo Google TV Streamer è previsto per il 24 settembre negli Stati Uniti, con un’uscita italiana presumibilmente nei mesi successivi.