Come probabilmente saprete, Samsung sta lavorando allo sviluppo della One UI 7.0, che arriverà nei prossimi mesi su tanti dispositivi del produttore insieme ad Android 15. Mentre il programma beta previsto per la fine di luglio sulla serie Samsung Galaxy S24 sta tardando (e le ultime indiscrezioni non sono positive), spuntano novità per la fascia media, più precisamente per Samsung Galaxy A55 5G. Vediamo di che si tratta.

One UI 7 in test su Galaxy A55, ma l’uscita della beta non sembra vicina

La One UI 7.0 basata su Android 15 costituisce uno degli aggiornamenti più attesi per i possessori di smartphone e tablet Samsung Galaxy: nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di scoprire diverse anticipazioni tra cambiamenti di design, modifiche alle icone, novità per i quick settings, nuove funzionalità e tanto altro, e secondo i rumor il programma beta sarebbe dovuto partire alla fine di luglio 2024 sulla gamma Galaxy S24 (e in alcuni Paesi selezionati).

Questo non è avvenuto, ma è possibile che i test partiranno entro le prossime settimane. Ovviamente l’aggiornamento coinvolgerà tanti tra i modelli più o meno recenti della casa di Seoul, compreso Samsung Galaxy A55 5G, smartphone di fascia media che ha debuttato la scorsa primavera in buona compagnia. In queste ore è spuntato sui server di Samsung un nuovo firmware di test proprio per il modello SM-A556B (ossia Galaxy A55).

Si tratta della build A556BXXU4BXGA: come forse i più “esperti” sapranno, il cambio della quart’ultima lettera corrisponde a un nuovo major update, e pare proprio essere questo il caso, visto il passaggio da Android 14 ad Android 15 e da One UI 6.1 a One UI 7.0 (attualmente siamo alla versione A556BXXS4AXF3).

Al momento le indiscrezioni sembrano incerte sull’uscita della prima beta della One UI 7.0: fino a qualche settimana fa sembrava certo il debutto entro fine luglio, poi si è parlato di terza settimana di agosto, mentre ora Ice Universe sostiene addirittura che non ci siano piani per un lancio nel prossimo futuro. Se uniamo questi inaspettati ritardi alla notizia che la serie Google Pixel 9 dovrebbe uscire con Android 14, ecco che il dubbio che ci sia qualche problema o comunque contrattempo nello sviluppo del nuovo sistema operativo si fa forza prepotentemente.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, in tutti i sensi: quel che è certo è che l’evento di lancio di Google si terrà il 13 agosto 2024, e quel giorno potremmo saperne di più sullo sviluppo di Android 15. Nel frattempo Samsung sta continuando a lavorare sulla sua One UI 7.0, prevista entro l’autunno su decine e decine di modelli.