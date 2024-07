Il caldo non ferma gli aggiornamenti per gli smartphone Android. In queste ore sono in distribuzione novità in casa Samsung, HONOR e Huawei: più precisamente, i modelli coinvolti sono Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, HONOR Magic5 Pro e Huawei P50 Pro. Andiamo a scoprire insieme i cambiamenti e i miglioramenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy Xcover 6 Pro

Partiamo da Samsung, che sta rilasciando le patch di sicurezza di questo mese per ulteriori smartphone: la distribuzione tocca Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20 FE 5G e il rugged Samsung Galaxy Xcover 6 Pro.

L’update per i modelli Fan Edition, con firmware G780GXXSBEXG1, G780FXXSIFXG1 e G781BXXSCHXG1, è partito da qualche giorno e dovrebbe ora aver raggiunto tutte le varianti e i principali mercati. Stesso discorso per Galaxy Xcover6 Pro, che sta completando il rollout dell’aggiornamento lanciato in queste settimane con il firmware G736BXXS7EXF4. Per tutti i modelli in questione sono incluse le patch di sicurezza di luglio 2024: in base a quanto possiamo leggere nel consueto bollettino aggiornato da Samsung, integrano la correzione a 25 vulnerabilità rilasciate da Google (di cui quattro di livello critico), alle quali si aggiungono altre 33 correzioni specifiche per i dispositivi della casa di Seoul, due delle quali di livello critico. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, con il changelog che cita solamente perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e l’eliminazione di qualche bug.

Dei modelli citati, solo il rugged riceverà l’aggiornamento ad Android 15 con One UI 7.0: tutti i modelli della serie S20 FE sono ormai fermi da tempo ad Android 13, dopo aver ricevuto tre major update.

Novità aggiornamento HONOR Magic5 Pro

Sembra proprio che HONOR Magic5 Pro sia uno dei primi modelli ad accogliere concretamente l’annunciato e importante aggiornamento di cui abbiamo parlato qualche ora fa. Le novità in arrivo su MagicOS 8.0 sono parecchie e comprendono soprattutto miglioramenti per il comparto fotografico (con l’aggiunta del rapporto 16:9) e per le funzionalità di intelligenza artificiale: possiamo citare ad esempio la funzione per rimuovere oggetti o soggetti indesiderati dalle fotografie, oltre alla funzione per modificare il watermark all’interno degli scatti.

HONOR ha poi portato miglioramenti per le funzionalità intelligenti esistenti, come Smart Capsule, la visualizzazione split-screen e non solo, ha perfezionato la fluidità del sistema e delle animazioni, ha ottimizzato l’interfaccia utente e integrato miglioramenti per barra di stato e barra di notifica. Infine, lo smartphone accoglie le più recenti patch di sicurezza (luglio 2024) e la soluzione ad alcuni problemi di efficienza energetica.

La versione in distribuzione per HONOR Magic5 Pro è MagicOS 8.0.0.155, ma per il rollout a livello globale potrebbe volerci ancora un po’. Un aggiornamento simile è in distribuzione in questi giorni per tanti modelli di casa HONOR, come abbiamo visto.

Novità aggiornamento Huawei P50 Pro

Aggiornamento in rollout anche per Huawei P50 Pro: lo smartphone accoglie a livello globale un update della EMUI (versione 14.2.0.144), che integra gli ultimi miglioramenti di sicurezza e non solo. Gli utenti possono ora sfruttare nuovi temi con elementi interattivi, strumenti creativi come Live View e SuperHub per facilitare le operazioni di tutti i giorni e approfittare dei perfezionamenti eseguiti per quanto riguarda le prestazioni e la fluidità della animazioni.

Come accennato, l’update integra anche le patch di sicurezza di luglio, di cui Huawei ha parlato qualche giorno fa. Come abbiamo visto, le correzioni più recenti vanno a risolvere 6 problematiche di sistema (4 vulnerabilità di livello medio, una di livello alto e una di livello critico) e 28 criticità riguardanti la libreria di terze parti. Il download richiesto dovrebbe essere di poco inferiore ai 400 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy Xcover 6 Pro, HONOR Magic5 Pro e Huawei P50 Pro

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy Xcover 6 Pro potete fare un salto rapido nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su HONOR Magic5 Pro potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Discorso simile per Huawei P50 Pro, con il quale basta recarsi nella sezione dedicata agli update di sistema.