È imminente la presentazione ufficiale dei nuovi Google Pixel Buds Pro 2 ed è tempo di scoprire in quali colori sarà possibile acquistarli. Dopo più di due anni dal debutto dei Pixel Buds Pro la nuova generazione di cuffie sta prendendo sempre più forma, anche dalle colorazioni con cui Google ha deciso di realizzarle.

Google Pixel Buds Pro 2: design, colori e caratteristiche

Per le colorazioni dei nuovi Google Pixel Buds Pro 2 c’è qualche differenza rispetto ai nomi dei colori sgargianti anticipati un paio di settimane fa. Le cuffie saranno infatti disponibili nei colori Charcoal (carbone), Porcelain (porcellana), Aloe e Hot Pink. Il colore Aloe si abbina perfettamente con il Pixel 8a, mentre l’Hot Pink con i nuovi Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Attualmente, quindi, ci sono meno colori rispetto ai Pixel Buds Pro (disponibili nelle tonalità Azzurro cielo, Grigio creta, Corallo, Grigio antracite, Grigio fumo e Verde cedro), ma non è da escludere che altre colorazioni vengano aggiunte in previsione di nuove versioni.

In termini di design delle cuffie queste rimangono senza stelo (mantenendo una sostanziale differenza rispetto alle AirPods), mentre una novità importante dei nuovi Google Pixel Buds Pro 2 riguarda la custodia. Questa è leggermente più grande con l’indicatore LED posto al centro della parte frontale. Rispetto ai Pixel Buds Pro precedenti c’è per ogni auricolare una griglia più sporgente mentre dovrebbero risultare più ergonomici e comodi da indossare.

Non ci sono ancora ufficialità sulle caratteristiche tecniche dei Google Pixel Buds Pro 2, ma è possibile immaginare un’autonomia maggiore (complice anche la custodia più grande) e prestazioni nettamente migliori rispetto agli auricolari precedenti che iniziano ad avere più di due anni sulle spalle.