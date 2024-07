Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con la rivelazione dei 4 colori (rispettivamente Raspberry, Mojito, Porcelain e Haze) dei nuovi auricolari Pixel Buds Pro 2 da parte di un noto leaker, Dylan Roussel.

Nel corso delle ultime ore, grazie ad una foto di una custodia protettiva compatibile con gli auricolari pubblicata da Spigen su Amazon, siamo finalmente venuti a conoscenza di quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il design definitivo del nuovo modello di auricolari secondo Google: scopriamone insieme i dettagli.

Pixel Buds Pro 2: design e differenze con il passato

All’interno della foto è possibile vedere le Pixel Buds Pro 2 in quella che dovrebbe essere presumibilmente la colorazione Raspberry, mostrando un design completamente rinnovato rispetto alla precedente generazione di auricolari wireless.

Possiamo immediatamente notare, per esempio, come la griglia degli auricolari presenti la stessa tonalità cromatica del modello di riferimento, a confronto della griglia nera su ogni colorazione del precedente modello, oltre ad essere caratterizzata da una forma a cuscino. Notevoli cambiamenti soprattutto per la parte superiore che ospita i sensori per i comandi touch, in questo caso notevolmente più sviluppata in altezza rispetto alle prime Pixel Buds Pro.

La foto di Spigen trapelata confermerebbe invece il design ovale per la custodia di ricarica, con dimensioni del tutto simili a quanto visto con il primo modello di Pixel Buds Pro, nonostante i due auricolari (una volta inseriti) siano apparentemente più vicini che in passato. Al momento non conosciamo altri dettagli in merito alle Pixel Buds Pro 2 e alla loro data d’uscita, che dovranno essere necessariamente forniti in via ufficiale dalla compagnia.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo modello di auricolari da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.