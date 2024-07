Google per quanto riguarda la parte hardware è focalizzata soprattutto sugli smartphone ma, di tanto in tanto, lancia anche altri dispositivi, come ad esempio le cuffie della gamma Pixel Buds e tra i modelli in arrivo vi sono pure Google Pixel Buds Pro 2.

Nelle scorse ore queste nuove cuffie sono state al centro di un’interessante indiscrezione relativa a quelle che dovrebbero essere le colorazioni scelte dal colosso di Mountain View (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

I presunti colori di Google Pixel Buds Pro 2

Ad occuparsi delle nuove cuffie di Google è stato il popolare lekaer Dylan Roussel, che su X ha svelato i quattro presunti colori ufficiali (non è chiaro se tutti disponibili già dal lancio o se per alcuni ci sarà da attendere qualche mese in più).

A dire del leaker, le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 dovrebbero essere disponibili nelle colorazioni Raspberry, Mojito, Porcelain e Haze.

Allo stato attuale non vi sono garanzie che questi siano i nomi che saranno effettivamente usati dal colosso di Mountain View al momento del lancio ufficiale delle sue nuove cuffie (potrebbe trattarsi anche di nomi in codice).

Inoltre non è chiaro quando potrebbero essere annunciate le nuove cuffie di Google ma i tempi sembrano maturi, soprattutto se si considera che la precedente generazione è stata lanciata nel maggio del 2022.

Tanto per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la dotazione tecnica “di partenza” di Google Pixel Buds Pro 2, ecco le principali caratteristiche della prima generazione:

Dimensioni cuffia: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

Peso cuffia: 6,2 grammi

Driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

Sensoristica delle cuffie: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

Certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

Connettività: Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni o informazioni ufficiali da Google.