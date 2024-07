Stiamo ormai volgendo appieno alla seconda metà dell’anno, con molti appassionati che non vedono l’ora di mettere le mani sulla versione finale di Android 15, in arrivo presumibilmente nel mese di agosto, e con l’ultima versione Beta 4 appena rilasciata da Google nel corso delle ultime ore per i dispositivi Pixel.

A questo si va poi ad aggiungere Samsung, che sappiamo essere al lavoro su One UI 7, che sarà per l’appunto basato sul nuovo sistema operativo Android 15. Proprio a tal proposito potrebbero arrivare delle novità davvero interessanti per gli utenti che ne fanno utilizzo: scopriamole insieme nel dettaglio.

One UI 7 sarà ispirato a iOS 18: i principali cambiamenti

Stando ad un recente report, infatti, One UI 7 potrebbe rappresentare a tutti gli effetti un netto passo in avanti per il sistema operativo secondo Samsung, con un look che prenderebbe a piene mani da iOS 18, il sistema operativo mobile di Apple che verrà rilasciato nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente in concomitanza con l’uscita di iPhone 16, prevista per fine settembre.

La notizia arriverebbe dall’utente chunxn8888 sul social network X, che ha recentemente condiviso alcuni dettagli interessanti su One UI 7, con un particolare focus per il suo look. Al momento non disponiamo di immagini di riferimento per farsi un’idea concreta sulla nuova versione del sistema operativo, ma la descrizione riportata dall’utente stesso è dettagliata e ben più che sufficiente per poterla immaginare.

A cambiare in questo caso sarebbe soprattutto il design delle icone delle app, più arrotondate rispetto a quanto visto finora e con un sottile effetto 3D. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di personalizzare completamente le azioni rapide presenti all’interno della schermata di blocco: ricordiamo che si tratta di qualcosa che è già possibile attuare al momento, ma le opzioni sono ancora ristrette.

Il nuovo sistema operativo One UI 7 proporrà una varietà significativa di app che potranno essere posizionate per le azioni rapide all’interno della schermata di blocco. Cambio di rotta anche per il pannello delle notifiche, che secondo l’utente sarà diviso rispettivamente in due sezioni: con uno swipe in giù a destra sarà possibile accedere alle impostazioni rapide, mentre con uno swipe in giù a sinistra sarà possibile consultare le notifiche più recenti.

Terminiamo infine con l’app della fotocamera, con un look completamente rinnovato e un menu decisamente più semplificato che in passato: gran parte delle impostazioni rapide presenti sulla parte superiore verranno in questo caso trasferite in basso, rendendo l’utilizzo più semplice e intuitivo.

Al momento non conosciamo ovviamente ovviamente la data di rilascio di One UI 7, per cui dovremo attendere necessariamente diversi mesi: non ci resta a questo punto che attendere aggiornamenti ufficiali da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare.