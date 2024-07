Dopo Realme anche OnePlus sceglie l’Italia, e in particolare Milano, per un suo evento di lancio internazionale: la casa cinese annuncia oggi l’arrivo del OnePlus Summer Launch Event, che si terrà nella città meneghina il prossimo 16 luglio 2024. Cosa presenterà il produttore? Potrete scoprirlo direttamente perché sono in vendita i biglietti per partecipare.

OnePlus Summer Launch Event a Milano

OnePlus annuncia l’imminente OnePlus Summer Launch Event, ma non si sbottona più di tanto sulle novità che porterà al debutto. La casa cinese ha anticipato che l’evento si terrà il 16 luglio presso una location esclusiva e ha rilasciato il seguente messaggio teaser: “Alcuni dicono che è impossibile, nell’era del 5G, realizzare uno smartphone con la forza, la sofisticazione e la qualità duratura del metallo. Noi diciamo… Never Settle“.

Nelle immagini diffuse, OnePlus sostiene che “il metallo, simbolo dell’eccellenza del design, è stato abbandonato con l’avvento del 5G“, e che con l’evento in arrivo assisteremo “a un annuncio che infrange tutte le convenzioni“. Anche se non viene citato apertamente, il protagonista dovrebbe essere OnePlus Nord 4, fratello maggiore del OnePlus Nord CE4 Lite che abbiamo conosciuto alla fine del mese scorso e del OnePlus Nord CE4 lanciato in India lo scorso aprile. Non è detto che lo smartphone sarà da solo, visto che bollono in pentola altre novità come le cuffie OnePlus Buds 3 Pro e lo smartwatch OnePlus Watch 2R.

OnePlus Nord 4 dovrebbe essere la versione internazionale di OnePlus Ace 3V, lanciato in Cina la scorsa primavera con display AMOLED da 6,74 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX882 da 50 MP e batteria da 5500 mAh con ricarica SuperVOOC da 100 W.

Se siete interessati a partecipare al OnePlus Summer Launch Event di Milano, sappiate che la casa cinese ha messo in vendita i biglietti: allo stato attuale il costo è di 5 euro (anziché 10) e dà diritto a partecipare a un concorso con in palio un premio del valore di 1150 euro. L’evento si terrà alle ore 15:00 (apertura alle 14:00) presso Superstudio Più di Via Tortona 27, a Milano. Cosa vi aspettate da OnePlus?

Acquista il biglietto per il OnePlus Summer Launch Event di Milano