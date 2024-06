Realme ha annunciato la data di presentazione ufficiale della serie Realme GT 6, che secondo l’azienda è pronta a rivoluzionare il mercato di fascia alta grazie al rapporto qualità prezzo da veri flagship killer e a funzionalità di intelligenza artificiale. Vediamo le anticipazioni fornite dal produttore sui nuovi esponenti della gamma, che torna in Italia dopo due anni.

Realme GT 6 e Realme GT 6T stanno arrivando: data e luogo di presentazione

Realme ha annunciato che i suoi nuovi flagship della serie GT 6 faranno il loro debutto in Italia, per la precisione a Milano. L’evento di lancio si terrà il prossimo 20 giugno 2024, e la scelta dell’Europa per il primo evento globale dell’azienda dimostra la centralità e la strategicità di questo mercato per il brand.

La gamma si prepara a tornare sul mercato globale dopo due anni come “Flagship Killer potenziata dall’AI“: Realme GT 6 punta alla fascia alta come vero e proprio flagship killer, mentre Realme GT 6T si posiziona come “Flagship Performance nella fascia media“. Secondo quanto riportato, entrambi i modelli punteranno sulle prestazioni e sulle funzionalità innovative, con l’intento di “ridefinire il panorama degli smartphone di nuova generazione“.

Realme fornisce un’anticipazione sulle funzionalità di intelligenza artificiale: grazie alla combinazione di algoritmi AI e di chipset ad alte prestazioni, gli smartphone potranno girare video in ambienti estremamente bui con capacità video superiori in notturna. L’obiettivo dell’azienda è quello di rendere popolare la tecnologia AI per il pubblico più giovane in tutto il mondo. Negli ultimi due mesi abbiamo già conosciuto Realme GT Neo6 e Realme GT Neo6 SE, lanciati in Cina, ma tra poco più di due settimane daremo il benvenuto in Italia a Realme GT 6 e a Realme GT 6T: appuntamento dunque per il 20 giugno 2024 a Milano per tutti i dettagli.