Come previsto, OnePlus ha presentato oggi il suo nuovo smartphone Android di fascia media della linea Nord: si tratta di OnePlus Nord CE4 Lite 5G, un dispositivo che punta a ridefinire lo standard della sua fascia di prezzo sfruttando prestazioni e prezzo budget. Andiamo a scoprire il nuovo componente della famiglia OnePlus, con tanto di offerte di lancio già attive.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G ufficiale con fotocamera da 50 MP e più di 5000 mAh

Dopo le anticipazioni delle ultime settimane, OnePlus Nord CE4 Lite 5G è finalmente ufficiale. Il nuovo smartphone Android mette a disposizione caratteristiche che normalmente si possono trovare su fasce di prezzo superiori e prova a conquistare il mercato della fascia media intorno ai 300 euro, solitamente quella più affollata.

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo OnePlus Nord CE4 Lite 5G , un telefono che integra le nostre specifiche e tecnologie di punta per ridefinire lo standard della sua fascia di prezzo“, ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “OnePlus è impegnata a risolvere i problemi segnalati dagli utenti per offrire veri miglioramenti nell’esperienza d’uso degli smartphone. Con una durata della batteria prolungata, una ricarica eccezionalmente veloce, un display immersivo e capacità fotografiche straordinarie, il OnePlus Nord CE4 Lite 5G offre agli utenti l’iconica esperienza veloce e duratura di OnePlus, il tutto a un prezzo imbattibile“.

Uno dei punti di forza di OnePlus Nord CE4 Lite 5G vuole essere la batteria a cella singola da 5110 mAh: secondo l’azienda, quest’ultima può offrire un’autonomia di poco più di 2 giorni e può garantire oltre 44 ore di chiamate video e più di 18 ore di riproduzione su YouTube. Quando questo non è sufficiente, può entrare in gioco la ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W (cablata), che risulta affiancata da una ricarica inversa da 5 W per gli accessori o per altri dispositivi.

Lo smartphone Android può contare sul OnePlus Battery Health Engine, una tecnologia proprietaria che aiuta a preservare la longevità della batteria e a prevenirne l’invecchiamento prematuro grazie all’ottimizzazione delle velocità di ricarica in base alle abitudini dell’utente. Attraverso l’IA, la batteria è progettata per mantenere una capacità ottimale fino a 1600 cicli.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G dispone di un ampio schermo AMOLED con diagonale da 6,67 pollici, dotato di refresh rate fino a 120 Hz e di luminosità di picco di 2100 nit (grazie allo stesso materiale di illuminazione presente sul flagship 2023 OnePlus 11); il pannello consente di fare grossi passi avanti rispetto allo smartphone di precedente generazione, che utilizzava uno schermo IPS LCD. Per la prima volta in questa fascia di prezzo, la casa cinese integra la tecnologia Aqua Touch, che migliora la precisione del tocco quando il vetro è bagnato e facilita un utilizzo sotto la pioggia o con le mani sudate.

Il cuore del nuovo modello è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, che può contare sul motore proprietario Trinity Engine, su 8 GB di RAM LPDDR4x e su 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 2 TB con microSD). Lo smartphone integra la tecnologia RAM-Vitalization a livello di server, per mantenere fino a 26 app attive in background e offrire transizioni più fluide, e ROM-Vitalization, che contribuisce a mantenere la stessa esperienza d’uso per un periodo fino a 48 mesi.

La casa cinese ha deciso di puntare anche sul comparto fotografico, da sempre uno dei punti dolenti delle fasce meno costose. Nord CE4 Lite mette a disposizione una fotocamera principale con sensore Sony LYT-600 da 50 MP, affiancato da un sensore da 2 MP per la profondità di campo e da una fotocamera anteriore da 16 MP. Lo smartphone supporta lo zoom in-sensor 2x, grazie al quale è possibile sfruttare il sensore principale per catturare dettagli con maggiore chiarezza e precisione; in combinazione con il sensore secondario e la rilevazione dei bordi più intelligente, rende più semplice scattare foto in stile ritratto con effetti bokeh più realistici.

A livello audio, lo smartphone è dotato di altoparlanti stereo doppi (con la possibilità di aumentare il suono fino al 300%) e della sempre più rara porta per il jack da 3,5 mm.

Specifiche tecniche di OnePlus Nord CE4 Lite 5G: display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

batteria da 5110 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W

sistema operativo: Android 14 con OxygenOS 14

dimensioni e peso: 162,9 x 75,6 x 8,1 mm, 191 g

OnePlus Nord CE4 Lite 5G viene proposto in due colorazioni, denominate Super Silver e Mega Blue: la prima offre transizioni graduali metalliche a specchio sui lati, che vanno a creare angoli fluidi e riflessi diffusi che secondo il produttore vogliono evocare eleganza e potenza, con un’elevata resistenza alle impronte digitali; la seconda è particolarmente vivace grazie a un blu molto vivido, che risulta distintivo e più vistoso.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14 e OxygenOS 14, che rispetto alla versione precedente può contare su animazioni rinnovate, una rivista barra di notifiche e gesti a schermo spento. Il sistema integra la funzione Smart Cutout, che consente di modificare in modo rapido le fotografie, personalizzare i contenuti ritagliati e condividerli in un attimo; la funzione supporta il riconoscimento multi-soggetto, grazie al quale è possibile riconoscere ed estrarre un particolare soggetto con precisione anche negli scatti di gruppo.

Prezzo, uscita e offerte di lancio per OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Nord CE4 Lite 5G è già acquistabile in preordine da oggi, 24 giugno 2024, al prezzo di vendita consigliato di 329 euro, con disponibilità effettiva per il 1° luglio 2024. Si tratta dello stesso listino del predecessore, ma per il doppio della memoria (256 GB invece di 128 GB). Procedendo all’acquisto entro questa data, sarà possibile ottenere in omaggio le cuffie OnePlus Nord Buds 2 oppure una cover per lo smartphone. In più, chi effettuerà il preordine o l’acquisto tra il 24 giugno e il 2 agosto 2024, potrà approfittare di uno sconto di 50 euro, portando il prezzo a 279 euro.

