Dopo le tante indiscrezioni il nuovo smartphone di punta di OnePlus è finalmente realtà. OnePlus Ace 3 Pro si presenta come un “flagship killer”, inoltre porta l’innovazione della nuova batteria Glacier.

Caratteristiche di OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro è animato dal potente SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e dispone di un massimo di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna UFS 4.0.

Il nuovo smartphone Android sfoggiata un display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 4.500 nit.

La fotocamera di OnePlus Ace 3 Pro è la stessa di OnePlus 12R, pertanto include un sensore principale da 50 megapixel f/1.8 con stabilizzazione ottica dell’immagine, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

OnePlus Ace 3 Pro è alimentato da una batteria Glacier da 6.100 mAh che secondo l’azienda regola dinamicamente la velocità di ricarica entro un intervallo ragionevole, garantendo una vita più sana della batteria e una velocità di ricarica più rapida.

La nuova tecnologia è stata sviluppata da OnePlus in collaborazione con CATL e probabilmente verrà impiegata in più smartphone dell’azienda cinese da ora in avanti.

OnePlus Ace 3 Pro offre un grado di protezione IP65, supporta la connettività Wi-Fi 7 e la ricarica Supervooc da 100w. Il dispositivo viene fornito con l’interfaccia ColorOS 14 basata su Android 14.

Disponibilità e prezzi di OnePlus Ace 3 Pro

Lo smartphone OnePlus Ace 3 Pro sarà disponibile per l’acquisto in Cina a partire dal 3 luglio nei colori verde, argento e bianco con prezzi che vanno da 3.199 yuan (circa 411 euro) a 4.399 yuan (circa 565 euro).