Motorola ha appena svelato un nuovo smartphone di fascia media. Moto S50 Neo vanta il chipset Snapdragon 6s Gen 3, un display poLED curvo da 6,7 ​​pollici e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 30 W. Ecco i dettagli di questo nuovo smartphone Android.

Caratteristiche di Moto S50 Neo

Moto S50 Neo è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 abbinato a 8 oppure 12 GB di RAM e 256 oppure 512 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite lo slot per schede microSD.

La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con apertura F/1.79 e binning da 4 a 1 pixel abbinato a un obiettivo ultrawide da 8 MP con un campo visivo di 118 gradi, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 32 MP.

Il dispositivo è dotato di uno scanner di impronte digitali sotto il display e offre un audio Dolby Atmos.

Il sistema operativo preinstallato è Android 14 e in un recente post Motorola ha confermato che Moto S50 Neo sarà il primo smartphone al mondo ad avere una garanzia di 4 anni.

Disponibilità e prezzi di Moto S50 Neo

Moto S50 Neo debutta in Cina nelle tre colorazioni Gray, Olivine e Surf (grigio scuro, verde e blu) sviluppati in collaborazione con Pantone e le ultime due vantano un retro in nanotexture simile a un tessuto con una finitura delicata e resistente all’usura.

Motorola S50 Neo parte da 1.399 yuan (circa 179 euro) per la versione con 8 di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre il modello con 12 + 256 GB costa 1.599 yuan (circa 205 euro). La versione di punta con 12 + 512 GB ha un prezzo di 1.899 yuan (circa 243 euro).

Le vendite in Cina inizieranno il 28 giugno, tuttavia il dispositivo dovrebbe essere annunciato anche a livello globale come Moto G85.