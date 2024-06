Il 25 giugno prossimo verranno svelati nuovi smartphone Motorola: il Razr 50, il Razr 50 Ultra e il Moto S50 Neo. In un recente post, l’azienda ha confermato che il Moto S50 Neo sarà il primo telefono al mondo ad avere una garanzia di 4 anni.

Il Moto S50 Neo avrà una garanzia di 4 anni

Il Moto S50 Neo sarà il primo smartphone al mondo ad offrire una garanzia di ben 4 anni. Secondo i dettagli sul poster promozionale, la garanzia include una garanzia standard di 1 anno più una garanzia estesa gratuita di 3 anni. Ancora non sappiamo come sarà possibile usufruire della garanzia estesa, in quanto ancora non è stato rivelato nessun dettaglio a riguardo da parte dell’azienda. Secondo alcune notizie, è molto probabile che il Moto S50 Neo venga ribattezzato come Moto G85 5G a livello globale. Tuttavia, qui da noi potrebbe non avere la garanzia di 4 anni a causa delle politiche internazionali.

Precedentemente già alcuni modelli di Xiaomi, OnePlus, Lenovo e altri marchi avevano offerto garanzie di 2 anni, mentre le serie Meizu 20 e 21 offrivano garanzie di 3 anni solamente durante alcune promozioni speciali.

Alcune specifiche tecniche del nuovo Motorola (Rumor)

Ormai sappiamo quasi tutto del nuovo Moto G85 5G, tra cui anche i prezzi per l’Europa. Secondo alcune voci di corridoio, il Moto S50 Neo sarà probabilmente dotato di un nuovo chipset Snapdragon di fascia media, una batteria da 5000 mAh in un corpo sottile di soli 7,59 mm. Il display dovrebbe essere un OLED curvo da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con un lettore di impronte digitali integrato sotto lo schermo. Per quanto riguarda la fotocamera, ci aspettiamo una posteriore da 50 MP e una frontale da 32 MP, il tutto con Android 14. Si parla anche di ricarica rapida da 33W. Per quanto riguarda le colorazioni, dovrebbero essere disponibili in nero, verde e blu.