State puntando a Xiaomi 14? Allora questo potrebbe essere il momento giusto per portarvelo a casa, approfittando di una combinazione di promozioni. Lo smartphone Android può infatti essere acquistato in offerta sfruttando un coupon da 100 euro, da abbinare a un generoso omaggio (Redmi Pad Pro), a un ulteriore coupon da 55 euro e a un’eventuale sconto di altri 100 euro. Vediamo come unire tutto questo per acquistare Xiaomi 14 in super sconto tramite il sito ufficiale mi.com.

Xiaomi 14 in super offerta combinando coupon, sconti e un generoso regalo

Xiaomi 14 è uno degli smartphone più apprezzati della fascia alta 2024 del produttore cinese, lanciato in Cina lo scorso autunno in compagnia di Xiaomi 14 Pro e a livello globale alla fine di febbraio. Rispetto al fratello maggiore, tuttora non disponibile nel nostro Paese, non ci sono troppi cambiamenti: le differenze sono concentrate nelle dimensioni, nella batteria e nel prezzo.

Xiaomi 14 offre un display LTPO OLED da 6,36 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. A livello fotografico propone quattro sensori in tutto, con lenti Leica: sul retro c’è la tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,2x, mentre frontalmente c’è un sensore da 32 MP.

La batteria è da 4610 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 90 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 10 W. Lo smartphone ha portato al debutto HyperOS, il sistema basato su Android 14 (nella prima release) e che ha preso il posto della MIUI. Xiaomi promette quattro aggiornamenti di Android e almeno cinque anni di patch di sicurezza.

Xiaomi 14 è stato lanciato in Italia alla fine di febbraio a un prezzo consigliato di 999,90 euro (12-256 GB) e di 1099,90 euro (12-512 GB). Proprio questa versione più ricca è oggetto della promozione più interessante, valida fino alle 9:59 del 1° luglio 2024, per la quale vi consigliamo come prima cosa di installare (se già non lo avete fatto) l’app ufficiale Mi Store dal Google Play Store.

Acquistando tramite l’app Mi Store potete approfittare non solo del normale coupon da 100 euro previsto dal sito mi.com, ma potete aggiungere un ulteriore sconto di 55 euro. Insieme a Xiaomi 14, riceverete in omaggio il tablet Redmi Pad Pro (in versione 6-128 GB), dal valore commerciale di 329,90 euro. Se avete un dispositivo da dare in permuta, sappiate che potete approfittare di un ulteriore sconto di 100 euro tramite il servizio trade-in, sempre entro la mattina del 1° luglio.

Insomma, unendo 100 euro di coupon, 55 euro di coupon tramite app e ulteriori 100 euro per la permuta (ai quali va ovviamente aggiunto il valore dell’usato), potete acquistare Xiaomi 14 12-512 GB a partire da 844,90 euro con Redmi Pad Pro in regalo. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre, ossia White, Black e Jade Green. Per approfittarne, potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo (e qui sopra) potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

Acquista Xiaomi 14 in offerta