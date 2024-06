Samsung lancia quest’oggi una nuova promozione cashback su alcuni dei principali modelli della sua gamma Galaxy: sono coinvolti gli smartphone Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 FE, ma anche i tablet delle serie Samsung Galaxy Tab S9 e Samsung Galaxy Tab S9 FE e i notebook della serie Samsung Galaxy Book4. Il rimborso può arrivare fino a 500 euro: vediamo come funziona la nuova iniziativa con Samsung Members.

Samsung Galaxy S24 e non solo: nuovo cashback fino a 500 euro su smartphone, tablet e PC

Non è la prima volta che Samsung mette a disposizione una simile proposta, ma questa volta l’iniziativa riguarda una gran quantità di modelli. Acquistando uno dei dispositivi coinvolti potrete contare su un cashback (o rimborso, se preferite) da ricevere direttamente sul conto corrente: la cifra varia ovviamente in base al modello, e parte da 100 euro (con Galaxy S24, Galaxy S23 e Galaxy S23 FE) e arriva fino a 500 euro (con Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 Ultra).

Ecco la lista completa dei dispositivi coinvolti con relativo rimborso:

Galaxy S24 Ultra (codice modello SM-S928B) – cashback di 200 euro

Galaxy S24+ (codice modello SM-S926B) – cashback di 150 euro

Galaxy S24 (codice modello SM-S921B) – cashback di 100 euro

Galaxy S23 (codice modello SM-S911B) – cashback di 100 euro

Galaxy S23 FE (codice modello SM-S711B) – cashback di 100 euro

Galaxy Tab S9 Ultra 5G (codice modello SM-X916B) – cashback di 400 euro

Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (codice modello SM-X910N) – cashback di 400 euro

Galaxy Tab S9+ 5G (codice modello SM-X816B) – cashback di 400 euro

Galaxy Tab S9+ WiFi (codice modello SM-X810N) – cashback di 400 euro

Galaxy Tab S9 5G (codice modello SM-X716B) – cashback di 400 euro

Galaxy Tab S9 WiFi (codice modello SM-X710N) – cashback di 400 euro

Galaxy Tab S9 FE+ 5G (codice modello SM-X616B) – cashback di 200 euro

Galaxy Tab S9 FE+ WiFi (codice modello SM-X610N) – cashback di 200 euro

Galaxy Tab S9 FE 5G (codice modello SM-X516B) – cashback di 200 euro

Galaxy Tab S9 FE WiFi (codice modello SM-X510N) – cashback di 200 euro

Galaxy Book4 Ultra (Codice modello NP960XGL-XG1IT, NP960XGL-XG2IT) – cashback di 500 euro

Galaxy Book4 Pro 360 (Codice modello NP960QGK-KG1IT) – cashback di 500 euro

Galaxy Book4 Pro (Codice modello NP960XGK-KG1IT, NP960XGK-KG2IT, NP940XGK-KG1IT, NP940XGK-KG2IT) – cashback di 500 euro

Galaxy Book4 360 (Codice modello NP750QGK-KG1IT, NP750QGK-KG2IT) – cashback di 300 euro

Galaxy Book4 (Codice modello NP750XGK-KG1IT, NP750XGK-KG2IT, NP750XGK-KG3IT) – cashback di 200 euro

Come aderire e ricevere il rimborso? Per partecipare all’iniziativa dovete acquistare uno dei suddetti dispositivi tra il 10 e il 24 giugno 2024 sul Samsung Shop Online o presso uno dei punti vendita aderenti (fisici o online) e procedere alla registrazione tramite Samsung Members entro il 23 agosto 2024. Una volta accettata la pratica, che richiede l’inserimento dei vari dati e il caricamento della prova di acquisto e dell’IMEI, riceverete un bonifico bancario sull’IBAN indicato in fase di registrazione (entro 45 giorni dall’email di validazione).

I punti vendita fisici aderenti sono quelli che espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa, mentre per quanto riguarda gli shop online c’è una lista precisa consultabile nel regolamento completo: comprende alcuni dei principali rivenditori come Samsung Shop Online (ovviamente), Amazon.it (niente marketplace, come sempre), MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert e così via.

Potrete dunque approfittare degli eventuali sconti già applicati dai vari rivenditori: vi abbiamo già fatto un esempio con Galaxy Tab S9, ma in questi giorni saranno parecchie le occasioni da sfruttare tra negozi e shop online. In questo momento potete portarvi a casa Galaxy S24 Ultra a 999 euro da Unieuro (già considerando il cashback), oppure Galaxy S23 a 499 euro da Amazon (già considerando il cashback) o Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi a 199 euro da MediaWorld (già considerando il cashback).

Per maggiori dettagli sulla nuova promozione cashback di Samsung potete seguire questo link. Avete già deciso come approfittarne?