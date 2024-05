Durante il Google I/O 2024, il colosso di Mountain View ha annunciato una serie di nuove funzionalità già attive o in arrivo su Google Wallet, che renderanno il nostro portafoglio digitale ancora più completo, intuitivo e intelligente.

La conferenza annuale dedicata agli sviluppatori è ancora nel vivo e l’azienda continua a presentare tutte le novità che porterà su Android nel corso dei prossimi mesi. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di tutti i dettagli discussi, tra cui le nuove intelligenze artificiali generative firmate Google, le versioni aggiornate di Gemini e le nuove protezioni contro i furti dei dispositivi messi in pratica dall’azienda.

Oggi è invece il turno di Google Wallet, che porta sul tavolo tutta una serie di nuove funzionalità, tra cui la possibilità di creare dei pass digitali per qualunque tipo di pass cartaceo o le notifiche estese. Vediamo i dettagli.

Il portafoglio digitale di Google Wallet si arricchisce di funzioni

La prima novità presentata da Google è la possibilità di creare una versione digitale di qualunque pass cartaceo contenente del testo al suo interno. Al momento Google Wallet offre la possibilità di creare un pass di qualunque tessera contenente un codice QR o un barcode semplicemente scansionandola con la fotocamera dello smartphone tramite il tasto Aggiungi a Wallet > Foto.

Nelle prossime settimane tale opzione verrà sostituita da un nuovo tab, chiamato in inglese “Everything else”, che permetterà di creare una versione digitale di una tessera contenente del testo scritto, come biglietti di un evento, tessera della biblioteca, la polizza assicurativa dell’auto o l’abbonamento per la palestra.

Successivamente verranno migliorate le notifiche push, che informeranno l’utente di cambiamenti riguardanti un determinato pass (per esempio la scadenza), offerte in particolare o qualunque altra attività extra correlata ad una tessera. Nell’immagine d’esempio postata da Google, possiamo notare una notifica che invita l’utente a compilare un breve sondaggio sul concerto al quale ha partecipato utilizzando il biglietto salvato all’interno di Google Wallet.

Un’altra funzione attualmente in closed alpha e disponibile in versione stabile a partire dal 2025 come parte delle API Android Credential Manager, consentirà a Google Wallet di fornire informazioni ad altre app come l’età, il nome o l’indirizzo se il proprio documento d’identità digitale è salvato all’interno del portafoglio, previo consenso da parte dell’utente all’interno dell’app.

L’ultima novità è rappresentata invece dalle tessere collegate, già attiva all’interno di Google Wallet da qualche settimana ma presentata “ufficialmente” solo oggi. Questa funzione consente di collegare automaticamente tra di loro tessere correlate, se almeno una di esse è già presente all’interno dell’applicazione. Nell’immagine di esempio possiamo vedere un pass per un biglietto di un concerto collegato al pass per il parcheggio prenotato nello stesso luogo dell’evento.

Le tessere correlate potranno essere collegate a carte d’imbarco, biglietti per eventi, carte fedeltà, carte regalo e altri documenti, come tessere bibliotecarie, assicurazioni auto e molto altro. Per attivarle basta dirigersi all’interno delle impostazioni di Google Wallet, cliccando sull’immagine del profilo in alto a destra, e abilitare la spunta su Aggiungi automaticamente tessere collegate.