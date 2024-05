Google ha avviato il rilascio di una nuova funzione grazie alla quale il Play Store consente agli utenti di disinstallare le applicazioni da remoto da tutti i propri dispositivi e lo ha fatto senza alcun annuncio ufficiale: il roll out è già in corso e sono già disponibili le prime testimonianze.

Quella descritta in questa sede è soltanto l’ultima delle novità riguardanti il Google Play Store raccontate negli ultimi giorni: dai nuovi vantaggi del programma Google Play Points all’utile indicazione per l’eliminazione dell’account, passando per la futura possibilità di effettuare pagamenti in favore di altri utenti, lo store delle app di Big G è in continua evoluzione.

La novità più recente non è esattamente rivoluzionaria, ma è indubbiamente comoda, in quanto abilita una più completa gestione accentrata delle app installate sui dispositivi associati al proprio account. Nella fattispecie, gli utenti del Google Play Store hanno sempre avuto la possibilità di installare app da remoto sui propri dispositivi, ma soltanto da qualche ora stanno ottenendo anche il potere di disinstallare app da remoto da tutti i propri dispositivi.

Sul web sono già apparse le prime segnalazioni e anche chi vi scrive dispone già della nuova funzione (che era già stata avvistata lo scorso anno, ma celata dietro alcuni flag dedicati), visibile nello screenshot riportato qui sotto.

Siete curiosi di scoprire se anche voi l’avete già ricevuta? Nulla di più facile da verificare: aprite il Google Play Store, toccate il vostro avatar in alto a destra e accedete alla sezione Gestisci app e dispositivo; a questo punto, spostatevi nella scheda Gestisci; dovreste vedere il nuovo filtro Scegli dispositivo, che vi consente di selezionare Questo dispositivo, gli altri dispositivi associati al vostro account e le app Non installate. Disinstallare le app è semplicissimo: selezionate una o più app che volete eliminare e poi toccate l’icona del cestino visibile in alto a destra, il gioco è fatto.

Insomma, diversi mesi dopo il primo avvistamento, Google ha finalmente deciso di rendere disponibile questa comoda funzione.