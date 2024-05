Samsung ha presentato un nuovo smartphone di fascia media della gamma Galaxy M: si chiama Samsung Galaxy M35 5G e offre punti in comune con il “fratellastro” Galaxy A35 5G, proposto in Italia da qualche settimana. Andiamo a scoprire insieme specifiche tecniche, funzionalità, design e prezzo di vendita.

Samsung presenta Galaxy M35 5G con batteria da 6000 mAh

Samsung Galaxy M35 5G è uno smartphone Android che va a piazzarsi sulla fascia media del mercato: il debutto avviene in Brasile a meno di un anno di distanza dal predecessore Galaxy M34 5G, ma la commercializzazione dovrebbe ampliarsi nelle prossime settimane.

Come il modello dello scorso anno uno dei suoi punti di forza è sicuramente l’autonomia, aiutata dall’enorme batteria da 6000 mAh (compatibile con ricarica rapida cablata da 25 W, anche se il caricabatterie non è incluso in confezione). Il display del nuovo dispositivo è un Super AMOLED Infinity-O da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, mentre il cuore è costituito dal SoC Exynos 1380 con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5; si tratta dello stesso chipset di Galaxy A35 5G, lanciato da noi lo scorso marzo insieme a Galaxy A55 5G, e della generazione subito successiva a quella utilizzata su Galaxy M34 5G. In supporto, ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB.

A livello fotografico Galaxy M35 5G mette a disposizione un totale di quattro sensori: sul retro trova spazio una tripla fotocamera disposta in verticale con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore da 2 MP per gli scatti macro, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 13 MP integrata tramite foro nello schermo. Non mancano lettore d’impronte (laterale), speaker stereo con Dolby Atmos, connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS e porta USB Type-C.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy M35 5G: display Super AMOLED da 6,6 pollici Full-HD+ a 120 Hz

SoC Exynos 1380

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6000 mAh

per ulteriori dettagli consulta la scheda tecnica completa

Galaxy M35 5G vs Galaxy A35 5G, il confronto

Lo smartphone debutta con One UI 6.1 e Android 14, con la promessa di almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza. Trattandosi di un modello di fascia media, non integra naturalmente le varie funzionalità Galaxy AI che hanno esordito sulla serie Samsung Galaxy S24.

Prezzo e disponibilità di Samsung Galaxy M35 5G

Samsung Galaxy M35 5G viene commercializzato in Brasile nelle colorazioni Dark Blue, Light Blue e Grey al prezzo consigliato di 2699 real brasiliani, corrispondenti al cambio attuale a 482 euro. Considerando la presenza sul mercato europeo di Galaxy A35 5G, non è detto che lo vedremo anche da noi (e soprattutto non a quel prezzo), ma nel caso torneremo sull’argomento.