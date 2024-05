Samsung prosegue con la distribuzione di aggiornamenti per i suoi smartphone Android, dividendosi tra la One UI 6.1 e le patch di sicurezza di maggio 2024: la prima arriva su Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy M34 5G, Samsung Galaxy Xcover 7 e Samsung Galaxy Jump 3, mentre le seconde sbarcano su Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra. Procediamo con ordine e andiamo scoprire tutte le novità in rollout.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52, A52s 5G, M34 5G, Xcover 7 e Jump 3

Partiamo dall’aggiornamento più consistente, ossia la One UI 6.1 per Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy M34 5G, Samsung Galaxy Xcover 7 e Samsung Galaxy Jump 3.

Galaxy A52 e Galaxy A52s 5G seguono il fratello Galaxy A52 5G e accolgono la One UI 6.1 con i firmware A525FXXU6FXD2 e A528NKSU4GXE1, in rollout a partire da Russia e Corea del Sud; si parte invece dall’India con Galaxy M34 5G, che riceve in queste ore la versione M346BXXU4CXE1.

Lo smartphone rugged Galaxy Xcover 7 è stato lanciato lo scorso gennaio e ora riceve l’aggiornamento in questione attraverso il firmware G556BXXU3BXE3 in alcuni Paesi europei, mentre per Galaxy Jump 3 c’è la versione M446KKSU3CXE1. Quest’ultimo risulta probabilmente lo smartphone di fascia media più potente della gamma Samsung, vista la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888, ma è stato commercializzato esclusivamente in Corea del Sud.

Tutti e cinque accolgono una One UI 6.1 priva delle funzionalità Galaxy AI che abbiamo visto sulla fascia alta, ma questo non significa che non siano presenti tante novità: gli smartphone ricevono infatti miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Il peso dell’aggiornamento è consistente, quindi vi consigliamo di procedere con il download e l’installazione sotto rete Wi-Fi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G segue a ruota il fratello Galaxy Z Flip3 5G e si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio 2024: il firmware in distribuzione in Italia è il F926BXXS7HXE1. Discorso simile per Samsung Galaxy A53 5G, con lo smartphone di fascia media che segue a breve distanza Galaxy A54 5G e accoglie in Italia le ultime patch di sicurezza attraverso la build A536BXXSAEXE1. Il nuovo aggiornamento arriva solo a pochi giorni di distanza dal precedente, che aveva portato la One UI 6.1.

Oltre a generici miglioramenti di stabilità e prestazioni e bugfix, abbiamo le più recenti correzioni di sicurezza: come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung, le patch includono la correzione a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE), con diversi livelli di rischio.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna in queste ore in Italia con il firmware G990BXXU8GXE1, che introduce le patch di sicurezza di maggio 2024 e non solo: come riportato nel changelog, lo smartphone accoglie un aggiornamento per il supporto della banda LTE TDD, che abbiamo visto le scorse settimane su diversi altri modelli del produttore. I cambiamenti in tal senso dovrebbero riguardare perlopiù i modelli acquistati in Germania.

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra si aggiornano con le patch di sicurezza di maggio 2024 a partire dalla Svizzera. Le nuove build in distribuzione sono le G98**XXSKHXEA e dovrebbero riguardare tutte le varianti (4G e 5G).

Per tutti e quattro i modelli abbiamo dunque le correzioni di sicurezza descritte nel paragrafo qui sopra, con la soluzione a più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i prodotti Samsung).

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, A52s 5G, A53 5G, Z Fold3 5G, Galaxy S21 FE, S20, S20+, S20 Ultra, M34 5G, Xcover 7 e Jump 3

Per controllare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA a bordo del vostro Samsung Galaxy A52, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy M34 5G, Galaxy Xcover 7 o Galaxy Jump 3 potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

La maggior parte degli update sopra descritti sono in rollout anche in Italia, ma in caso di esito negativo della ricerca potete riprovare nei prossimi giorni.