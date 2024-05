Un finesettimana pieno di aggiornamenti per quanto riguarda gli smartphone Android di Samsung: tra patch di sicurezza e One UI 6.1 abbiamo novità per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy A52 5G e Galaxy M53. In più, spuntano “conferme” sulla data di lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, che coinciderà con l’evento Galaxy Unpacked. Andiamo a scoprire tutto.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold2 5G

Iniziamo dai pieghevoli, con Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold2 5G che stanno accogliendo in queste ore in Italia le patch di sicurezza di maggio 2024. Per il primo è in rollout il firmware F711BXXS8HXE1, che richiede un download di circa 340 MB, mentre per il secondo c’è il firmware F916BXXS6KXE5.

Le novità sono sostanzialmente le stesse per entrambi i modelli: oltre a generici miglioramenti di stabilità e prestazioni e bugfix, abbiamo le più recenti correzioni di sicurezza: come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung, le patch includono la correzione a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE), con diversi livelli di rischio.

Galaxy Z Flip3 5G ha già accolto la One UI 6.1 nei giorni scorsi (sempre basata su Android 14), mentre Galaxy Z Fold2 5G si è fermato ad Android 13 e non andrà oltre.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Aggiornamento in distribuzione pure per Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, ultimi esponenti (almeno per ora) della popolare gamma Note del produttore. In queste ore sono in distribuzione per le varie versioni degli smartphone (4G e 5G) i firmware che terminano con HXE9: le novità includono perfezionamenti di stabilità e prestazioni e soprattutto le patch di sicurezza di maggio 2024.

L’aggiornamento è in rollout in alcuni Paesi europei e integra la correzione a più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (più specifiche per i prodotti Samsung). Niente One UI 6.1 naturalmente, visto che i phablet si sono fermati ad Android 13 e alla One UI 5.1.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy M53

Aggiornamenti più corposi stanno arrivando su Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy M53: in arrivo c’è l’attesa One UI 6.1 insieme ai firmware A526BXXU7GXD3 e M536BXXU5EXD3. Il primo è in rollout in Italia, il secondo ha iniziato il suo viaggio dall’America Latina e raggiungerà altri Paesi nei prossimi giorni.

Come ormai saprete, la One UI 6.1 per i modelli di fascia media non include le funzionalità Galaxy AI, ma ci sono comunque parecchie novità: abbiamo miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

In entrambi i casi le patch di sicurezza integrate sono quelle di aprile 2024, come accaduto per diversi altri modelli della stessa fascia. Il download richiesto è piuttosto pesante, quindi vi consigliamo di affidarvi a una rete Wi-Fi per l’installazione.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold2 5G, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy A52 5G e M53

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy A52 5G e Galaxy M53 potete aprire le impostazioni di sistema e seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

La data di lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 è quasi ufficiale

Chiudiamo con un “aggiornamento” sulla data di lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6: i due nuovi smartphone Android pieghevoli saranno presentati ufficialmente durante il prossimo Samsung Unpacked, e sul palco si faranno vedere in compagnia di diversi altri prodotti tra cui probabilmente la serie Galaxy Watch7 (Galaxy Watch7 Ultra compreso), Galaxy Ring e forse le cuffie Galaxy Buds 3.

Samsung non ha ancora ufficializzato la data dell’evento, ma le scorse settimane i rumor avevano già puntato sul 10 luglio 2024; dopo le notizie di ieri, dalla Corea del Sud arrivano ulteriori conferme su questa data, che consentirebbe al produttore di sfruttare il “palco” delle Olimpiadi 2024, che si terranno proprio a Parigi a partire dal 26 luglio 2024.