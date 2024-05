Gli aggiornamenti non si fermano mai, che si tratti di smartphone Android o di altri dispositivi: quest’oggi vi segnaliamo l’arrivo in Italia della One UI 6.1 per Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A33 5G, ma anche un update simile per Samsung Galaxy F54, la soluzione a qualche problema per Samsung Galaxy Xcover 5 e novità per OnePlus Nord CE4 e Chromecast con Google TV. Pronti per scoprire tutto?

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G

Partiamo da Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A33 5G, che a distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout stanno iniziando ad accogliere la One UI 6.1 in Italia. L’aggiornamento richiede un download consistente (poco sopra i 2 GB) ed è disponibile attraverso i firmware A536BXXU9EXDC e A336BXXU8EXDC.

Dato che parliamo di due smartphone di fascia media, come specificato qualche giorno fa non sono state integrate le funzionalità Galaxy AI. Troviamo comunque tante novità, tra cui miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo. Anche in questi casi le patch di sicurezza rimangono “ferme” a quelle di aprile 2024.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F54 è il primo della sua serie ad accogliere l’aggiornamento alla One UI 6.1, che ormai si sta allargando a macchio d’olio su tanti modelli. L’update si fa vedere a partire dall’India attraverso il firmware E546BXXU4CXDC, e richiede un download di poco più di 2 GB.

Le patch restano anche qui ad aprile 2024 e non sono presenti le funzionalità Galaxy AI, ma i possessori possono comunque godersi diversi miglioramenti: la One UI 6.1 introduce infatti perfezionamenti nelle animazioni e nell’efficienza del sistema, maggiori possibilità di personalizzazione, miglioramenti per la schermata di blocco, per modalità e routine, per la funzione di ricerca all’interno della Galleria, per altre app di Samsung (come Wallet, Health e non solo), ottimizzazioni varie e tanto altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Xcover 5

Aggiornamento importante pure per Samsung Galaxy Xcover 5, smartphone rugged che ha ricevuto Android 14 e One UI 6.0 in Italia circa un mese fa. Il firmware G525FXXUADXE1 va a risolvere un problema con l’autofocus della fotocamera che era spuntato in seguito al major update e che aveva provocato l’interruzione dell’aggiornamento. Chi aveva già aggiornato prima dello stop alla distribuzione può quindi risolvere il bug, mentre gli altri possessori possono finalmente mettere le mani sull’ultima distribuzione del robottino (senza considerare Android 15, tuttora in beta).

Le novità sono dunque quelle che abbiamo visto con il precedente aggiornamento alla One UI 6.0, e Samsung le riassume in questo modo:

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Il nuovo firmware è attualmente in distribuzione in alcuni Paesi europei.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE4

Cambiamo marchio perché c’è un aggiornamento in distribuzione pure su OnePlus Nord CE4: lo smartphone di fascia media accoglie OxygenOS 14.0.1.429 a partire dall’India attraverso il firmware CPH2613_14.0.1.429(EX01). Sono passati solo pochi giorni dal precedente aggiornamento.

Le novità non sono particolarmente numerose, come possiamo scoprire dando un’occhiata al changelog diffuso dal produttore: lo smartphone accoglie miglioramenti per la stabilità generale del sistema, perfezionamenti per la stabilità della fotocamera per una migliore esperienza fotografica e risolve alcuni problemi di surriscaldamento che potevano verificarsi in determinati scenari. L’update è in distribuzione in India e si allargherà nel giro di qualche giorno a livello globale con il consueto rollout graduale.

Novità aggiornamento Chromecast con Google TV

Chiudiamo con Chromecast con Google TV, il dongle HDMI che permette di “trasformare” qualsiasi televisore in una smart TV. L’aggiornamento in distribuzione richiede un download di circa 130 MB, consiste nella versione STTE.240315.002 e introduce alcuni piccoli ma comunque utili cambiamenti: abbiamo infatti le patch di sicurezza di aprile 2024 e generici miglioramenti di stabilità e bugfix.

Sembra proprio che negli ultimi tempi Google abbia cambiato marcia per quanto concerne gli aggiornamenti per questo genere di dispositivi.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53, A33 5G, F54, Xcover 5, OnePlus Nord CE4 e Chromecast con Google TV

Per controllare l’arrivo di un aggiornamento per Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy F54 e Galaxy Xcover 5 potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per verificare su OnePlus Nord CE4 potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Chromecast con Google TV si aggiorna autonomamente, ma per controllare la versione a bordo potete passare dall’app Google Home, tenere premuto il riquadro del dispositivo, selezionare “Impostazioni > Informazioni del dispositivo” e cercare il firmware tra le informazioni tecniche; per verificare l’arrivo di un update manualmente potete invece passare dalle impostazioni direttamente da Chromecast con Google TV.