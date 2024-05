OnePlus 12R torna disponibile su Amazon a un ottimo prezzo grazie a un ulteriore recente ribasso: lo smartphone Android è stato lanciato alla fine di gennaio 2024, ma risulta già acquistabile con uno sconto di più di 100 euro rispetto al listino consigliato. Vediamo come approfittare subito dell’offerta.

OnePlus 12R in offerta su Amazon: più di 100 euro di sconto

OnePlus 12R è il primo smartphone della serie “R” del produttore a risultare disponibile a livello globale: lanciato in compagnia del fratello OnePlus 12, vuole dire la sua sulla fascia medio-alta sfruttando il suo rapporto qualità-prezzo, che migliora ulteriormente grazie allo sconto di cui vi parliamo oggi.

Il dispositivo punta sul chipset flagship di casa Qualcomm dello scorso anno, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da ben 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (da noi è arrivata solo questa configurazione). Il display è un AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus 12R offre quattro sensori in tutto: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente una fotocamera singola da 16 MP. Non mancano connettività 5G, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria costituisce uno dei punti di forza, e con i suoi 5500 mAh promette un’autonomia sopra la media; quando questo non basta, entra in gioco la ricarica rapida cablata da 100 W (servono 26 minuti per tornare al 100%).

Lo smartphone OnePlus ha debuttato con Android 14 e OxygenOS 14, e secondo quanto promesso arriverà almeno fino ad Android 17, con patch di sicurezza fino all’inizio del 2028.

OnePlus 12R ha esordito in Italia nella sola configurazione da 16-256 GB al prezzo consigliato di 699 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 120 euro: non dovete fare altro che seguire il link qui in basso per portarvelo a casa a 579 euro nella colorazione Iron Gray (venduto e spedito da Amazon, con consegna inclusa). Se lo desiderate, potete anche optare per il pagamento rateale a tasso zero di Amazon (48,25 euro al mese per 12 mesi). Per indecisioni potete consultare la nostra recensione (scritta o video).

Acquista OnePlus 12R in offerta