Xiaomi è uno dei produttori di smartphone che negli ultimi tempi sforna più dispositivi, la fascia media del mercato è letteralmente invasa da telefoni appartenenti ai vari sotto brand dell’azienda e tra questi, uno dei più apprezzati è sicuramente il marchio Redmi, nello specifico con la serie Redmi Note.

L’attuale gamma Redmi Note 13 è stata lanciata in Cina nel settembre dello scorso anno, per arrivare qualche mese dopo anche sui mercati internazionali; a quanto pare la società è già al lavoro nello sviluppo della prossima famiglia di smartphone di fascia media e oggi vediamo insieme le prime timide informazioni su un possibile Redmi Note 14 Pro.

Trapelano le prime informazioni su un possibile Redmi Note 14 Pro

Nelle ultime ore il popolare leaker Digital Chat Station ha condiviso le prime informazioni su quello che dovrebbe essere il futuro Redmi Note 14 Pro, attraverso un post sul social network cinese weibo; secondo l’informatore il focus del dispositivo potrebbe essere sulle capacità della fotocamera e su un design elegante.

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche non si sa molto al momento, nonostante il leaker non nomini espressamente il modello di smartphone, considerando il presunto processore con cui dovrebbe essere equipaggiato, il primo nome che viene in mente è proprio Redmi Note 14 Pro; questo perché secondo quanto condiviso l’azienda avrebbe intenzione di utilizzare il chip Qualcomm SM7635, commercialmente noto come Snapdragon 7s Gen 3 (Redmi Note 13 Pro utilizza infatti la versione precedente, ovvero lo Snapdragon 7s Gen 2).

Digital Chat Station ci fornisce anche qualche informazione riguardo il display dello smartphone, che dovrebbe essere un pannello AMOLED con risoluzione 1,5 K e un’elevata frequenza di aggiornamento, ma per il momento non è stata condivisa la presunta diagonale. L’informatore sostiene infine come il dispositivo potrebbe vantare un’ottima autonomia grazie ad una batteria da 5.000 mAh o anche superiore.

Come potete notare le informazioni non sono molte per il momento, bisogna infatti considerare che, qualora l’azienda rispettasse le tempistiche dello scorso anno, bisognerà aspettare fino al prossimo autunno per vedere ufficializzati gli smartphone della nuova gamma Redmi Note 14; tuttavia possiamo farci una vaga idea di ciò che ci aspetta dando un’occhiata alle principali specifiche tecniche del modello equivalente del’attuale generazione, ovvero Redmi Note 13 Pro (qui potete consultare la scheda tecnica completa):

Display : AMOLED FHD+ 1,5K (2712 x 1220 pixel) da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1920Hz High-frequency PWM dimming, DCI-P3 100% wide colour gamut e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

: AMOLED FHD+ 1,5K (2712 x 1220 pixel) da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1920Hz High-frequency PWM dimming, DCI-P3 100% wide colour gamut e protezione Corning Gorilla Glass Victus. Chipset : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC, Adreno 740 GPU

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC, Adreno 740 GPU Software : MIUI 14 con base Android 13.

: MIUI 14 con base Android 13. Tagli di memoria : Pro: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB.

: Fotocamere : Anteriore : 16 megapixel Posteriori : Principale : Samsung ISOCELL HP3 da 200 megapixel con OIS Ultra-grandangolare : 8 megapixel Macro : 2 megapixel

: Batteria : 5.100 mAh con ricarica rapida a 67 W

: 5.100 mAh con ricarica rapida a 67 W Dimensioni e peso : 161.15 × 74.24 × 7.98mm, 187 grammi

: 161.15 × 74.24 × 7.98mm, 187 grammi Connettività : Dual SIM, 4G, 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi 5, USB Type-C, ingresso jack audio da 3.5 mm.

: Dual SIM, 4G, 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi 5, USB Type-C, ingresso jack audio da 3.5 mm. Altre caratteristiche: sensore di impronte sotto al display.

Non ci resta che pazientare ancora un po’, nelle prossime settimane inizieranno sicuramente a trapelare ulteriori informazioni sui dispositivi della prossima serie Redmi Note 14.

In copertina Redmi Note 13 Pro Plus